Челябинский губернатор посетил Копейск в День города. Фото

26 августа 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Текслер проверил уровень благоустройства Копейска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Копейск, который в субботу отмечает День города. Он проверил уровень благоустройства города и качество ремонта дорог, о чем сообщил в соцсетях. «Наш Копейск отмечает два важных праздника — День рождения города и День шахтера. Приехал сегодня в город оценить, что сделано, проконтролировать выполнение поручений», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор посетил Парка Победы, реконструкция которого должна завершится в 2024 году. Затем он осмотрел участок Коммунистического проспекта, где идет ремонт. Текслер отметил, что ситуация с дорогами в городе улучшилась, но остаются проблемные участки. В связи с этим Копейск в текущем году получит дополнительные средства на ремонт улицы Сутягина. Глава региона также побывал на Копейском пассажирском автопредприятии. Он сообщил, что до конца года город получит 19 новых автобусов. Telegram-канал Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial/1197 Telegram-канал Алексея Текслера, https://t.me/alexeytexlerofficial/1197

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Копейск, который в субботу отмечает День города. Он проверил уровень благоустройства города и качество ремонта дорог, о чем сообщил в соцсетях. «Наш Копейск отмечает два важных праздника — День рождения города и День шахтера. Приехал сегодня в город оценить, что сделано, проконтролировать выполнение поручений», — написал Текслер в своем telegram-канале. Губернатор посетил Парка Победы, реконструкция которого должна завершится в 2024 году. Затем он осмотрел участок Коммунистического проспекта, где идет ремонт. Текслер отметил, что ситуация с дорогами в городе улучшилась, но остаются проблемные участки. В связи с этим Копейск в текущем году получит дополнительные средства на ремонт улицы Сутягина. Глава региона также побывал на Копейском пассажирском автопредприятии. Он сообщил, что до конца года город получит 19 новых автобусов.