Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Копейск, который в субботу отмечает День города. Он проверил уровень благоустройства города и качество ремонта дорог, о чем сообщил в соцсетях.
«Наш Копейск отмечает два важных праздника — День рождения города и День шахтера. Приехал сегодня в город оценить, что сделано, проконтролировать выполнение поручений», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Губернатор посетил Парка Победы, реконструкция которого должна завершится в 2024 году. Затем он осмотрел участок Коммунистического проспекта, где идет ремонт. Текслер отметил, что ситуация с дорогами в городе улучшилась, но остаются проблемные участки. В связи с этим Копейск в текущем году получит дополнительные средства на ремонт улицы Сутягина. Глава региона также побывал на Копейском пассажирском автопредприятии. Он сообщил, что до конца года город получит 19 новых автобусов.
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