26 августа 2023

В Екатеринбурге в квартире нашли труп мужчины

© Служба новостей «URA.RU»
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Репортаж об убийстве жены депутатом, главврачом Азатом Зариповым. Челябинская область. Карталы, поселок Локомотивный, квартира зариповых
Дверь в квартиру мужчины открыла соседка, у которой были ключи (архивное фото) Фото:

В одной из квартир дома №33 на улице Кишиневской в Екатеринбурге жильцы нашли тело мужчины. По их словам от квартиры доносился неприятный запах.

«Сосед с верхнего этажа дома №33 на Кишиневской больше недели не выходил на связь. Тогда одна из соседок, у которой есть ключи от квартиры, открыла дверь. Внутри она увидела гниющий, вздутый труп мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на жильцов дома.

Бывшая супруга мужчины живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что экс-супруг перестал ходить на работу. Она же и попросила соседей проверить квартиру. Жильцы дома считают, что тело мужчины находилось в квартире больше недели.

Следователи организовали проверку по данному факту. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений на теле не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Смерть мужчины не носит криминала, добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

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В одной из квартир дома №33 на улице Кишиневской в Екатеринбурге жильцы нашли тело мужчины. По их словам от квартиры доносился неприятный запах. «Сосед с верхнего этажа дома №33 на Кишиневской больше недели не выходил на связь. Тогда одна из соседок, у которой есть ключи от квартиры, открыла дверь. Внутри она увидела гниющий, вздутый труп мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на жильцов дома. Бывшая супруга мужчины живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что экс-супруг перестал ходить на работу. Она же и попросила соседей проверить квартиру. Жильцы дома считают, что тело мужчины находилось в квартире больше недели. Следователи организовали проверку по данному факту. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений на теле не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Смерть мужчины не носит криминала, добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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