В Екатеринбурге в квартире нашли труп мужчины

В одной из квартир дома №33 на улице Кишиневской в Екатеринбурге жильцы нашли тело мужчины. По их словам от квартиры доносился неприятный запах.
«Сосед с верхнего этажа дома №33 на Кишиневской больше недели не выходил на связь. Тогда одна из соседок, у которой есть ключи от квартиры, открыла дверь. Внутри она увидела гниющий, вздутый труп мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на жильцов дома.
Бывшая супруга мужчины живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что экс-супруг перестал ходить на работу. Она же и попросила соседей проверить квартиру. Жильцы дома считают, что тело мужчины находилось в квартире больше недели.
Следователи организовали проверку по данному факту. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений на теле не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Смерть мужчины не носит криминала, добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.
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