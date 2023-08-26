В Екатеринбурге в квартире нашли труп мужчины

27 августа 2023 в 15:32 Размер текста - 17 +

Дверь в квартиру мужчины открыла соседка, у которой были ключи (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из квартир дома №33 на улице Кишиневской в Екатеринбурге жильцы нашли тело мужчины. По их словам от квартиры доносился неприятный запах. «Сосед с верхнего этажа дома №33 на Кишиневской больше недели не выходил на связь. Тогда одна из соседок, у которой есть ключи от квартиры, открыла дверь. Внутри она увидела гниющий, вздутый труп мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на жильцов дома. Бывшая супруга мужчины живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что экс-супруг перестал ходить на работу. Она же и попросила соседей проверить квартиру. Жильцы дома считают, что тело мужчины находилось в квартире больше недели. Следователи организовали проверку по данному факту. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений на теле не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Смерть мужчины не носит криминала, добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

В одной из квартир дома №33 на улице Кишиневской в Екатеринбурге жильцы нашли тело мужчины. По их словам от квартиры доносился неприятный запах. «Сосед с верхнего этажа дома №33 на Кишиневской больше недели не выходил на связь. Тогда одна из соседок, у которой есть ключи от квартиры, открыла дверь. Внутри она увидела гниющий, вздутый труп мужчины», — пишет Е1.RU, ссылаясь на жильцов дома. Бывшая супруга мужчины живет с сыном в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что экс-супруг перестал ходить на работу. Она же и попросила соседей проверить квартиру. Жильцы дома считают, что тело мужчины находилось в квартире больше недели. Следователи организовали проверку по данному факту. Тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Внешних повреждений на теле не обнаружено, сообщили в СУ СКР по Свердловской области. Смерть мужчины не носит криминала, добавил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.