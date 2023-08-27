«Известия»: в РФ запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг

28 августа 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Два-три года понадобится, чтобы внедрить систему быстрых переводов ценных бумаг Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В 2024 году в России появится система быстрых переводов ценных бумаг для частных инвесторов. Об этом рассказал председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков. «Мы будем делать это (систему СБП для перевода ценных бумаг — прим. URA.RU), даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации», — рассказал «Известиям» Жидков. Специалист подчеркнул, что НРД будет тестировать систему уже в конце года. Жидков подчеркнул, что система быстрых переводов должна охватить большое количество участников для работы. «По опыту СБП, два-три года уйдет на проникновение, а потом это станет стандартной процедурой», — добавил изданию председатель правления НРД. Ранее URA.RU сообщало о введении обязательного оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Обязательной процедура диспута введена с 30 июня.

В 2024 году в России появится система быстрых переводов ценных бумаг для частных инвесторов. Об этом рассказал председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков. «Мы будем делать это (систему СБП для перевода ценных бумаг — прим. URA.RU), даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации», — рассказал «Известиям» Жидков. Специалист подчеркнул, что НРД будет тестировать систему уже в конце года. Жидков подчеркнул, что система быстрых переводов должна охватить большое количество участников для работы. «По опыту СБП, два-три года уйдет на проникновение, а потом это станет стандартной процедурой», — добавил изданию председатель правления НРД. Ранее URA.RU сообщало о введении обязательного оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Обязательной процедура диспута введена с 30 июня.