27 августа 2023

«Известия»: в РФ запустят систему быстрых переводов для ценных бумаг

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Фондовый рынок. Пермь, облигация, фондовый рынок, акции, продажа акций, покупка ценных бумаг, ценные бумаги
Два-три года понадобится, чтобы внедрить систему быстрых переводов ценных бумаг Фото:

В 2024 году в России появится система быстрых переводов ценных бумаг для частных инвесторов. Об этом рассказал председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков.

«Мы будем делать это (систему СБП для перевода ценных бумаг — прим. URA.RU), даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации», — рассказал «Известиям» Жидков. Специалист подчеркнул, что НРД будет тестировать систему уже в конце года.

Жидков подчеркнул, что система быстрых переводов должна охватить большое количество участников для работы. «По опыту СБП, два-три года уйдет на проникновение, а потом это станет стандартной процедурой», — добавил изданию председатель правления НРД.

Ранее URA.RU сообщало о введении обязательного оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Обязательной процедура диспута введена с 30 июня.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 2024 году в России появится система быстрых переводов ценных бумаг для частных инвесторов. Об этом рассказал председатель правления Национального расчетного депозитария Виктор Жидков. «Мы будем делать это (систему СБП для перевода ценных бумаг — прим. URA.RU), даже понимая, что пока нет необходимых законодательных изменений в Налоговый кодекс и закон о ценных бумагах. Надеемся, что до конца этого года поправки будут приняты и можно будет переходить от тестирования к реализации», — рассказал «Известиям» Жидков. Специалист подчеркнул, что НРД будет тестировать систему уже в конце года. Жидков подчеркнул, что система быстрых переводов должна охватить большое количество участников для работы. «По опыту СБП, два-три года уйдет на проникновение, а потом это станет стандартной процедурой», — добавил изданию председатель правления НРД. Ранее URA.RU сообщало о введении обязательного оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Обязательной процедура диспута введена с 30 июня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...