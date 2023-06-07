07 июня 2023

Россиянам объяснили, как вернуть деньги, переведенные через СБП

«Коммерсант»: разрешат оспаривать некоторые трансакции через СБП
© Служба новостей «URA.RU»
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Система быстрых платежей. Екатеринбург, система быстрых платежей, сбп
На рассмотрение диспута будет выделено 30 дней Фото:

Для банков станет обязательной система оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Банки отправителя будут обязаны принимать претензию, а банки получателя ее рассматривать.

«На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества», — сообщает «Коммерсант».

Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней.

Издание отмечает, что при оплате услуг и товаров процедура диспута смогут быть запущены при условии, что услуга или товар оказались ненадлежащего качества или не были получены. Также возможность диспута может иметь место в случае отмены заказа. Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней.

Ранее россиянам пообещали начислять заработную плату через СБП, что позволит решить вопрос так называемого «зарплатного рабства». Об этом рассказывали источники на платежном рынке.

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Для банков станет обязательной система оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Банки отправителя будут обязаны принимать претензию, а банки получателя ее рассматривать. «На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества», — сообщает «Коммерсант». Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Издание отмечает, что при оплате услуг и товаров процедура диспута смогут быть запущены при условии, что услуга или товар оказались ненадлежащего качества или не были получены. Также возможность диспута может иметь место в случае отмены заказа. Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Ранее россиянам пообещали начислять заработную плату через СБП, что позволит решить вопрос так называемого «зарплатного рабства». Об этом рассказывали источники на платежном рынке.
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