Россиянам объяснили, как вернуть деньги, переведенные через СБП

«Коммерсант»: разрешат оспаривать некоторые трансакции через СБП

08 июня 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

На рассмотрение диспута будет выделено 30 дней Фото: Размик Закарян © URA.RU Для банков станет обязательной система оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Банки отправителя будут обязаны принимать претензию, а банки получателя ее рассматривать. «На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества», — сообщает « Коммерсант ». Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Издание отмечает, что при оплате услуг и товаров процедура диспута смогут быть запущены при условии, что услуга или товар оказались ненадлежащего качества или не были получены. Также возможность диспута может иметь место в случае отмены заказа. Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Ранее россиянам пообещали начислять заработную плату через СБП, что позволит решить вопрос так называемого «зарплатного рабства». Об этом рассказывали источники на платежном рынке.

Для банков станет обязательной система оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Банки отправителя будут обязаны принимать претензию, а банки получателя ее рассматривать. «На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества», — сообщает «Коммерсант». Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Издание отмечает, что при оплате услуг и товаров процедура диспута смогут быть запущены при условии, что услуга или товар оказались ненадлежащего качества или не были получены. Также возможность диспута может иметь место в случае отмены заказа. Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней. Ранее россиянам пообещали начислять заработную плату через СБП, что позволит решить вопрос так называемого «зарплатного рабства». Об этом рассказывали источники на платежном рынке.