Россиянам объяснили, как вернуть деньги, переведенные через СБП

Для банков станет обязательной система оспаривания транзакций через СБП, которая до этого функционировала в добровольном режиме. Банки отправителя будут обязаны принимать претензию, а банки получателя ее рассматривать.
«На прошедшей 7 июня технологической конференции НСПК (операционно-платежный и клиринговый центр СБП, ОПКЦ СБП) было объявлено о введении с 30 июня обязательной процедуры диспута (оспаривания транcакций) в СБП. Однако для переводов между гражданами она будет действовать только в случае неуспешной операции или мошенничества», — сообщает «
Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней.
Издание отмечает, что при оплате услуг и товаров процедура диспута смогут быть запущены при условии, что услуга или товар оказались ненадлежащего качества или не были получены. Также возможность диспута может иметь место в случае отмены заказа. Сообщается, что подать претензию нужно будет в течение полугода. Срок его максимального рассмотрения — 30 календарных дней.
Ранее россиянам пообещали начислять заработную плату через СБП, что позволит решить вопрос так называемого «зарплатного рабства». Об этом рассказывали источники на платежном рынке.
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