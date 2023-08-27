Жители свердловской деревни боятся провалиться под землю и захлебнуться фекалиями. Фото, видео

Жители деревни Бердюгина живут в доме, который уходит под землю в канализацию

28 августа 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

Бесхозный дом разваливается на глазах, но людям никто не может помочь (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители деревни Бердюгина (Свердловская область) пожаловались на невыносимые условия жизни в доме, который проваливается под землю. В здании протекает крыша, стены покрыты трещинами, вместо фундамента — озеро из канализационных стоков. Обитатели предоставили URA.RU фото и видео и рассказали о своих страхах. «Дом № 22 на улице Советская уходит под землю, не сегодня-завтра сложится как карточный домик. Фекалии бегут под дом уже который год, их никто не откачивает, дом вот-вот целиком провалится в канализацию, и мы все захлебнемся фекалиями. Если честно, нам очень страшно!» — рассказали обитатели злосчастной двухэтажки. По их словам, крыша протекает словно решето, дом пропитан плесенью, стены усеяны трещинами, кирпичи падают на головы жильцов, а зимой квартиры промерзают до льда — их не спасает даже печное отопление. Люди обили пороги многих инстанций — сельской администрации, местной прокуратуры, жилищного фонда, руководства Ирбитским округом — но нигде не нашли помощи. Дальше проверок и комиссий дело не сдвинулось, дом даже не признан аварийным. «Мы устали от издевательств и насмешек со стороны глав муниципалитетов. С нас только собирают ежемесячно оброк, а фактически никто ничего не делает. Мы не знаем, кому принадлежим, куда писать жалобы, нас просто передают из рук в руки как проблемных жителей», — сетуют люди. Причиной запустения, вероятно, является то, что жилой дом никто не хочет взять под свою ответственность. Со слов жильцов, сельская администрация не признает их ветхую постройку как имущество деревни. Управляющая компания — СПК «Завет Ильича» — тоже не считает дом своим. Это не мешает «Завету Ильича» каждый месяц взымать с людей плату. «Дом, конечно, в плохом состоянии, скорее всего, ремонту не подлежит: площадка в подъезде обвалилась, стены трескаются, канализация бежит прямо под пол. Он толком не обслуживался никогда, не ремонтировался, а ему лет 70-80», — признали в СПК «Завет Ильича». Там добавили, что переселить всех жильцов из 16 квартир в деревне некуда. Каким может быть выход из сложившейся ситуации, не смогли подсказать и в сельской администрации. Вид в подъезде устрашающий Фото: читатель URA.RU Стены квартир покрыты трещинами Фото: читатель URA.RU Кирпичная кладка просела Фото: читатель URA.RU От сырости обои отклеиваются от стен Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители деревни Бердюгина (Свердловская область) пожаловались на невыносимые условия жизни в доме, который проваливается под землю. В здании протекает крыша, стены покрыты трещинами, вместо фундамента — озеро из канализационных стоков. Обитатели предоставили URA.RU фото и видео и рассказали о своих страхах. «Дом № 22 на улице Советская уходит под землю, не сегодня-завтра сложится как карточный домик. Фекалии бегут под дом уже который год, их никто не откачивает, дом вот-вот целиком провалится в канализацию, и мы все захлебнемся фекалиями. Если честно, нам очень страшно!» — рассказали обитатели злосчастной двухэтажки. По их словам, крыша протекает словно решето, дом пропитан плесенью, стены усеяны трещинами, кирпичи падают на головы жильцов, а зимой квартиры промерзают до льда — их не спасает даже печное отопление. Люди обили пороги многих инстанций — сельской администрации, местной прокуратуры, жилищного фонда, руководства Ирбитским округом — но нигде не нашли помощи. Дальше проверок и комиссий дело не сдвинулось, дом даже не признан аварийным. «Мы устали от издевательств и насмешек со стороны глав муниципалитетов. С нас только собирают ежемесячно оброк, а фактически никто ничего не делает. Мы не знаем, кому принадлежим, куда писать жалобы, нас просто передают из рук в руки как проблемных жителей», — сетуют люди. Причиной запустения, вероятно, является то, что жилой дом никто не хочет взять под свою ответственность. Со слов жильцов, сельская администрация не признает их ветхую постройку как имущество деревни. Управляющая компания — СПК «Завет Ильича» — тоже не считает дом своим. Это не мешает «Завету Ильича» каждый месяц взымать с людей плату. «Дом, конечно, в плохом состоянии, скорее всего, ремонту не подлежит: площадка в подъезде обвалилась, стены трескаются, канализация бежит прямо под пол. Он толком не обслуживался никогда, не ремонтировался, а ему лет 70-80», — признали в СПК «Завет Ильича». Там добавили, что переселить всех жильцов из 16 квартир в деревне некуда. Каким может быть выход из сложившейся ситуации, не смогли подсказать и в сельской администрации.