Куйвашев поведет в первый класс своего крестника, мэр Екатеринбурга расстроен 29 августа 2023 в 20:25 Размер текста - 17 + Евгений Куйвашев в День знаний посетит две школы Фото: Московец Илья © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет 1 сентября по-особенному: в школу пойдет его крестник, 7-летний сын депутата Госдумы Антона Шипулина. Чтобы засвидетельствовать это событие, главе региона пришлось пересмотреть свои планы, рассказал источник URA.RU. По его словам, на совещании 28 августа мэр Алексей Орлов якобы высказал сожаление. «Договаривались с губернатором вместе приехать в школы, но он [1 сентября] будет работать по своему плану», — передал примерное содержание месседжа Орлова собеседник. Мэр, по данным URA.RU, будет поздравлять с Днем знаний школы №40 и №106. «Губернатор же поедет в другие места. Насколько я знаю, у него что-то личное», — передал второй источник. Собеседник в областном правительстве уточнил: «У Шипулина сын Дима — крестник губернатора — идет в первый класс. Он зачислен в школу №31 на Широкой речке». Поделился собеседник. Также Куйвашев посетит школу №200 — якобы по инициативе его «социального» зама Павла Крекова. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ пока не поступил. Шипулин сообщение корреспондента в мессенджере проигнорировал. Дима Шипулин родился в декабре 2015-го. Куйвашев тогда публично поздравлял Антона Шипулина с этим событием. Они дружат. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев проведет 1 сентября по-особенному: в школу пойдет его крестник, 7-летний сын депутата Госдумы Антона Шипулина. Чтобы засвидетельствовать это событие, главе региона пришлось пересмотреть свои планы, рассказал источник URA.RU. По его словам, на совещании 28 августа мэр Алексей Орлов якобы высказал сожаление. «Договаривались с губернатором вместе приехать в школы, но он [1 сентября] будет работать по своему плану», — передал примерное содержание месседжа Орлова собеседник. Мэр, по данным URA.RU, будет поздравлять с Днем знаний школы №40 и №106. «Губернатор же поедет в другие места. Насколько я знаю, у него что-то личное», — передал второй источник. Собеседник в областном правительстве уточнил: «У Шипулина сын Дима — крестник губернатора — идет в первый класс. Он зачислен в школу №31 на Широкой речке». Поделился собеседник. Также Куйвашев посетит школу №200 — якобы по инициативе его «социального» зама Павла Крекова. Представителю Куйвашева направлен вопрос по теме, ответ пока не поступил. Шипулин сообщение корреспондента в мессенджере проигнорировал. Дима Шипулин родился в декабре 2015-го. Куйвашев тогда публично поздравлял Антона Шипулина с этим событием. Они дружат. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям