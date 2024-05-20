На «Ночь музыки» в Екатеринбург едет экс-солист «Ласкового мая»

Фестиваль пройдет 28 июня (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

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В Екатеринбурге сцена «Дисколенд» во время фестиваля «Ночь музыки» расположится у Центра развития дизайна. Хедлайнерами площадки станут экс-солист группы «Ласковый май» Сергей Серков и экс-солист ВИА «Синяя птица» Александр Дроздов. Имена звездных гостей раскрыли для URA.RU в пресс-службе фестиваля.

«Название площадки прямо указывает на ее атмосферу — это будет яркая, блестящая и окрашенная в сочные цвета динамичная музыкальная программа в стиле „диско“. На несколько часов пространство возле Музея архитектуры и дизайна превратится в огромный танцпол под открытым небом», — рассказал эксперт площадки «Дисколенд» Владимир Нифонтов.

Сергей Серков исполнит песни «Проводи меня домой», «Первая любовь», «Октябрь», «Забуду все». Александр Дроздов, экс-солист ВИА «Синяя птица», выступит с программой «Синий иней». В ней прозвучат композиции «Клен», «Так вот какая ты!», «Ты мне не снишься», «Горько!», «Белый теплоход» и «Кто тебе сказал?».

«Ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 28 июня. Постепенно организаторы начали анонсировать первых звезд. Известно, что для екатеринбуржцев выступят Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации», питерские артисты GSPD и Dead Blonde (автор хитов «Мальчик на девятке», «Бесприданница», «Снег растаял на плечах») и группа CREAM SODA.