Свердловская пенсионерка попала в реестр террористов и экстремистов

Пенсионерку из Верхнего Тагила (Свердловская область) Светлану Махнорылову внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
Против Махнорыловой, которая ранее была оштрафована за дискредитацию использования армии и демонстрацию запрещенной символики, возбуждены уголовные дела по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Обвинения основаны на ее публикациях в соцсети.
Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Махнорыловой пройдет в Кировградском городском суде. Публикации, послужившие основанием для обвинений, датированы 2020–2023 годами и были изучены сотрудниками регионального МВД.
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