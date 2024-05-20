Свердловская пенсионерка попала в реестр террористов и экстремистов

Пенсионерку из Верхнего Тагила Махнорылову внесли в список террористов
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Все дела против Махнорыловой возбуждены из-за ее постов в соцсети
Все дела против Махнорыловой возбуждены из-за ее постов в соцсети Фото:

Пенсионерку из Верхнего Тагила (Свердловская область) Светлану Махнорылову внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Против Махнорыловой, которая ранее была оштрафована за дискредитацию использования армии и демонстрацию запрещенной символики, возбуждены уголовные дела по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Обвинения основаны на ее публикациях в соцсети.

Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Махнорыловой пройдет в Кировградском городском суде. Публикации, послужившие основанием для обвинений, датированы 2020–2023 годами и были изучены сотрудниками регионального МВД.

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Пенсионерку из Верхнего Тагила (Свердловская область) Светлану Махнорылову внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга. Против Махнорыловой, которая ранее была оштрафована за дискредитацию использования армии и демонстрацию запрещенной символики, возбуждены уголовные дела по статьям об оправдании терроризма, реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Обвинения основаны на ее публикациях в соцсети. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении Махнорыловой пройдет в Кировградском городском суде. Публикации, послужившие основанием для обвинений, датированы 2020–2023 годами и были изучены сотрудниками регионального МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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