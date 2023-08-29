Пьяная пермячка убила отца при помощи табуретки и ножа

Жительница Куединского округа обвиняется в убийстве отца. Как сообщает пресс-служба Су СК РФ по Пермскому краю, 32-летняя женщина ударила 52-летнего мужчину табуретом по голове, а потом добила ножом в спину.
«Следствием установлено, что 23 августа 2023 года местная жительница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим отцом, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанесла табуретом удар по голове, а также несколько ударов ножом в спину потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемая задержана и помещена под стражу.
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