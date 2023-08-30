В Екатеринбурге на стройплощадке разбился рабочий, упав с 8 этажа

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Строитель сорвался с 8 этажа Фото:

На стройплощадке по адресу дублер Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с восьмого этажа. Погибшему было 37 лет, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области.

«По данным следствия, утром 29 августа на объекте, расположенном на дублере Сибирского тракта, при выполнении строительно-монтажных работ мужчина 1986 года рождения получил сочетанную травму в результате падения с высоты. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК.

Гендиректор строительной компании «Стройтэк», на чьей площадке произошла трагедия, Владимир Копылов подтвердил информацию о смерти рабочего и сказал, что ведется расследование. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

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На стройплощадке по адресу дублер Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с восьмого этажа. Погибшему было 37 лет, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, утром 29 августа на объекте, расположенном на дублере Сибирского тракта, при выполнении строительно-монтажных работ мужчина 1986 года рождения получил сочетанную травму в результате падения с высоты. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК. Гендиректор строительной компании «Стройтэк», на чьей площадке произошла трагедия, Владимир Копылов подтвердил информацию о смерти рабочего и сказал, что ведется расследование. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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