В Екатеринбурге на стройплощадке разбился рабочий, упав с 8 этажа

30 августа 2023 в 19:29 Размер текста - 17 +

Строитель сорвался с 8 этажа Фото: Денис Моргунов © URA.RU На стройплощадке по адресу дублер Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с восьмого этажа. Погибшему было 37 лет, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, утром 29 августа на объекте, расположенном на дублере Сибирского тракта, при выполнении строительно-монтажных работ мужчина 1986 года рождения получил сочетанную травму в результате падения с высоты. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК. Гендиректор строительной компании «Стройтэк», на чьей площадке произошла трагедия, Владимир Копылов подтвердил информацию о смерти рабочего и сказал, что ведется расследование. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.

На стройплощадке по адресу дублер Сибирского тракта, 17а в Екатеринбурге рабочий разбился, упав с восьмого этажа. Погибшему было 37 лет, сообщили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. «По данным следствия, утром 29 августа на объекте, расположенном на дублере Сибирского тракта, при выполнении строительно-монтажных работ мужчина 1986 года рождения получил сочетанную травму в результате падения с высоты. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия», — рассказали в СК. Гендиректор строительной компании «Стройтэк», на чьей площадке произошла трагедия, Владимир Копылов подтвердил информацию о смерти рабочего и сказал, что ведется расследование. В СУ СКР по Свердловской области от комментариев воздержались.