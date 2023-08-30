Белоруссия обвинила вооруженных военных Латвии в пересечении государственной границы

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Граница Россия-Казахстан. Челябинск., пограничник, тепловизор
Военные зашли на белорусскую сторону на два метра, а затем вернулись в Латвию Фото:

Вооруженные военные Латвии пресекли белорусскую границу. Об этом сообщили в погранкомитете Белоруссии.

«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», — написали в telegram-канале пограничного комитета Белоруссии. Там добавили, что вооруженные военные зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.

Ранее государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Причиной стала растущая «гибридная угроза», а также возросшее количество попыток пересечения границы, заявила премьер-министр Латвии Инара Мурниеце. Латвийские власти также намерены ускорить проведение работ по строительству забора на границе с Белоруссией, передает RT.

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Вооруженные военные Латвии пресекли белорусскую границу. Об этом сообщили в погранкомитете Белоруссии. «Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», — написали в telegram-канале пограничного комитета Белоруссии. Там добавили, что вооруженные военные зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию. Ранее государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Причиной стала растущая «гибридная угроза», а также возросшее количество попыток пересечения границы, заявила премьер-министр Латвии Инара Мурниеце. Латвийские власти также намерены ускорить проведение работ по строительству забора на границе с Белоруссией, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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