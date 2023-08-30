Белоруссия обвинила вооруженных военных Латвии в пересечении государственной границы

Вооруженные военные Латвии пресекли белорусскую границу. Об этом сообщили в погранкомитете Белоруссии.
«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», — написали в telegram-канале пограничного комитета Белоруссии. Там добавили, что вооруженные военные зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию.
Ранее государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Причиной стала растущая «гибридная угроза», а также возросшее количество попыток пересечения границы, заявила премьер-министр Латвии Инара Мурниеце. Латвийские власти также намерены ускорить проведение работ по строительству забора на границе с Белоруссией, передает RT.
Вооруженные военные Латвии пресекли белорусскую границу. Об этом сообщили в погранкомитете Белоруссии. «Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме», — написали в telegram-канале пограничного комитета Белоруссии. Там добавили, что вооруженные военные зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись в Латвию. Ранее государственная пограничная служба Латвии сообщила о срочной мобилизации сил для охраны границы с Белоруссией. Причиной стала растущая «гибридная угроза», а также возросшее количество попыток пересечения границы, заявила премьер-министр Латвии Инара Мурниеце. Латвийские власти также намерены ускорить проведение работ по строительству забора на границе с Белоруссией, передает RT.