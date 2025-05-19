Российские войска наступают на краснолиманском направлении. Они уже освободили от ВСУ населенный пункт Торское и продвигаются к прилегающим территориям. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Также видим продвижение на краснолиманском направлении. Важно учитывать населенный пункт, который был освобожден от ВСУ, — Торское», — заявил Пушилин в эфире на телеканале «Россия-24».
Кроме того, глава Донецкой Народной Республики подчеркнул, что после взятия под контроль Богатыря российскими бойцами ВС Украины могут изменить свою тактику. По его словам, противник может перебросить дополнительные силы из района Красноармейска.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают наступать на великоновоселковском и красноармейском направлениях. Денис Пушилин отметил, что значительное продвижение российских сил в районе населенных пунктов Зверево и Леонтовичи на красноармейском участке фронта. По его словам, в прилегающих лесных массивах продолжаются бои.
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