От Дня Волги до праздника джинсов: что отмечают в России и мире 20 мая 2025

По всему миру 20 мая отмечают самые разные праздники. В России празднуют День Волги, православные вспоминают преподобного Нила Сорского, а по всей планете благодарят травматологов и отмечают день джинсов. О том, какие праздники выпадают на 20 мая 2025 года — в материале URA.RU.
Праздник в России 20 мая 2025
День Волги
В России 20 мая отмечают День Волги — праздник, посвященный великой русской реке, которую с любовью называют «Матушка Волга». Волга — крупнейшая река Европы и одна из самых длинных рек на планете, ее длина составляет более 3500 километров. Она протекает через множество регионов России и сотни городов и поселков.
В этот день по всей стране проходят экологические акции, субботники и мероприятия по очистке берегов реки, а также тематические выставки, лекции и конференции. Главная цель праздника — привлечь внимание к проблемам экологии Волги, сохранению ее уникальной природы и богатейшего биоразнообразия.
Праздники в мире 20 мая 2025
День рождения джинсов
Официальным днем рождения джинсов считается 20 мая 1873. Сегодня джинсы — самая популярная одежда на планете. Именно 20 мая Ливай Страусс и Джейкоб Дэвис получили патент на производство прочных брюк из плотной хлопчатобумажной ткани с медными заклепками. Тогда еще никто не мог представить, что эти простые рабочие брюки станут настолько популярными.
Всемирный день пчел
20 мая весь мир отмечает Всемирный день пчел — праздник, учрежденный ООН в 2017 году для привлечения внимания к роли этих насекомых в жизни нашей планеты. Пчелы — это не просто производители вкусного меда, но и важнейшие опылители растений. Благодаря их труду мы имеем возможность наслаждаться фруктами, овощами, ягодами и орехами.
Дата праздника выбрана не случайно: 20 мая родился Антон Янша — знаменитый словенский пчеловод XVIII века, считающийся основоположником современного пчеловодства. В этот день проходят мероприятия, посвященные защите пчел и других опылителей: лекции, мастер-классы по пчеловодству, выставки меда и продуктов пчеловодства.
Всемирный день травматолога
Еще один важный праздник 20 мая — Всемирный день травматолога. В этот день принято поздравлять врачей-травматологов, которые ежедневно помогают людям вернуться к активной жизни после травм и повреждений. В этот праздник проходят медицинские конференции, семинары и встречи специалистов со всего мира. Пациенты благодарят своих врачей за помощь и поддержку.
Православные праздники 20 мая 2025
День памяти преподобного Нила Сорского
20 мая православные христиане вспоминают преподобного Нила Сорского — выдающегося русского святого XV века, монаха, богослова и духовного писателя. Преподобный Нил был основателем скитского жития на Руси, проповедовал идеи нестяжательства и духовной простоты. Он учил своих учеников избегать излишних богатств и роскоши, жить скромно и сосредоточенно, посвящая себя молитве и духовному совершенствованию. В этот день верующие приходят в храм, чтобы почтить память великого подвижника, попросить помощи в укреплении веры и духовной мудрости.
Обретение мощей преподобного Нила Мироточивого
Также 20 мая отмечается день обретения мощей преподобного Нила Мироточивого. Святой Нил жил в XVII веке на Афоне и прославился своей строгой аскетической жизнью и глубоким молитвенным подвигом. После его кончины произошло чудесное событие — мощи святого начали источать благовонное миро (освященное масло, используемое в таинствах, прим. ред.), за что он и получил прозвание Мироточивый. В этот день верующие вспоминают чудо обретения его святых мощей, молятся о помощи и исцелении от болезней.
День памяти преподобного Иоанна Зедазнийского и учеников его
20 мая Русская православная церковь чтит память преподобного Иоанна Зедазнийского и его учеников. Святой Иоанн жил в VI веке, происходил из Сирии, но большую часть жизни провел в Грузии, где основал монастырь на горе Зедазени. Вместе со своими учениками он активно занимался просветительской работой, проповедовал христианство среди местных жителей. Благодаря его трудам укрепилась вера во Христа во многих регионах Грузии. В этот день верующие молятся преподобному Иоанну и его ученикам о духовном просвещении и укреплении веры.
Народный праздник 20 мая 2025
Купальница: приметы и традиции
Издревле на Руси 20 мая праздновали Купальницу. В этот день было принято купать лошадей в ближайшей реке. Считалось, что если окатить всех жеребцов и кобыл речной водой, то это придаст им здоровья и сил на год вперед.
Сами крестьяне тоже купались в этот день. Ранним утром люди набирали ведра воды из ближайшего водоема. За день на солнце вода нагревалась, после чего вся семья обливала себя с ног до головы.
А вот отпускать ребенка купаться с кем-то, кроме членов семьи, на Купальницу не разрешали. Люди верили, что тогда малыш будет долго болеть. Также в этот день считалось плохой приметой сплетничать, лицемерить и врать — это могло привести к черной полосе в жизни.
По традиции, на купальницу люди старались раздобыть семян у своих друзей и знакомых. Все деревенские ходили 20 мая в гости друг к другу и незаметно брали немного семян — считалось, что из украденных зернышек урожай получится особенно хорошим. Поскольку этим занимались все, то никто не оставался обиженным.
На праздник люди внимательно следили за погодой, чтобы понять, чего им ждать в будущем. Так, если утром виднелась радуга — значит, приближается затяжной ливень. На дожди указывала и Луна, если она приобретала красноватый оттенок. Большое количество муравьев на Купальницу указывало на приближение жары. А если весь день рядом летают пчелы — значит, приближается гроза.
Знаменитости, родившиеся 20 мая
- Оноре де Бальзак (1799–1850) — великий французский писатель, один из основоположников реализма в литературе. Автор знаменитого цикла романов «Человеческая комедия».
- Джеймс Стюарт (1908–1997) — легендарный американский актер кино и театра, обладатель премии «Оскар». Известен по фильмам «Эта замечательная жизнь», «Окно во двор» и многим другим.
- Джо Кокер (1944–2014) — знаменитый британский рок-музыкант, исполнитель таких хитов как «You Can Leave Your Hat On» и «Unchain My Heart».
- Шер (родилась в 1946 году) — американская певица и актриса, обладательница премий «Оскар», «Грэмми», «Эмми». Известна своими хитами «Believe», «Strong Enough» и многими другими.
- Икер Касильяс (родился в 1981 году) — знаменитый испанский футболист, легендарный вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании, чемпион мира и Европы.
- Гоша Куценко (родился в 1967 году) – российский актер театра и кино, сценарист, продюсер и общественный деятель. Заслуженный артист РФ.
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