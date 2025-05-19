Bloomberg выяснил позицию Трампа по «сокрушительным санкциям» против России

Власти США проинформировали представителей Евросоюза о том, что американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность одобрения законопроекта о санкциях против России, инициированного сенатором-республиканцем Линдси Грэмом* (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом). Закон вступит в силу в случае несоблюдения РФ условий Евросоюза по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщили европейские чиновники, знакомые с ситуацией.
«Американские официальные лица в частном порядке предупредили коллег из ЕС о том, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность принятия законопроекта о санкциях за авторством сенатора-республиканца Линдси Грэма, если „Россия не пойдет на уступки“», — заявили чиновники в Европе. Их слова передает Bloomberg.
Собеседники агентства уточняют, что Трамп в ходе телефонного разговора 19 мая с президентом РФ Владимиром Путиным может заявить о том, что неспособен воспрепятствовать принятию данного закона. Также в ходе беседы планируется обсудить прекращение огня и торговлю. Американский лидер надеется на достижение перемирия на Украине после предстоящего диалога.
Линдси Грэм, являющийся одним из основных сторонников президента, разработал в апреле законопроект, предусматривающий жесткие меры против российской экономики в случае отказа Москвы от переговоров с Киевом. Среди предложенных мер: введение пошлин в размере 500% на импорт товаров из государств, приобретающих у РФ нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие ресурсы. Грэм утверждал, что заручился поддержкой большинства своих коллег в Сенате и намерен предпринять определенные действия, если соглашение о мире на Украине не будет достигнуто в ближайшее время.
*Линдси Грэм признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
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