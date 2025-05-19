В России могут заблокировать «Гарри Поттера» и «Игру престолов» из-за пропаганды чайлдфри*

«Игра престолов» и «Гарри Поттер» могут пропасть из онлайн-кинотеатров
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Теперь под запрет может попасть любой контент, где герои демонстрируют выбор не иметь детей
Теперь под запрет может попасть любой контент, где герои демонстрируют выбор не иметь детей Фото:

Фильмы с намеком на чайлдфри (запрещена в РФ), в число которых попали «Игра престолов» и «Гарри Поттер», могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров с осени 2025 года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Бриенна в „Игре престолов“ мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей. Даже в безобидной саге о Гарри Поттере эксперты нашли намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей», — пишет «Парламентская газета». Также в числе потенциальных кандидатов на удаление эксперты называют такие проекты, как сериал «Карточный домик» и «Секс в большом городе».

С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые приказы Минкульта и Роскомнадзора, которые могут существенно повлиять на ассортимент онлайн-кинотеатров. Согласно этим документам, будет введена система блокировки и удаления контента, содержащего информацию, признанную запрещенной, в том числе намеки на идеологию чайлдфри. Как пояснили в Госдуме, теперь под запрет может попасть любой контент, где герои открыто или косвенно демонстрируют отказ от традиционных семейных ценностей, включая выбор не иметь детей.

*пропаганда чайлдфри запрещена в РФ

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Фильмы с намеком на чайлдфри (запрещена в РФ), в число которых попали «Игра престолов» и «Гарри Поттер», могут исчезнуть из онлайн-кинотеатров с осени 2025 года. Об этом сообщает «Парламентская газета». «Бриенна в „Игре престолов“ мечтала стать рыцарем и быть равной мужчинам, для этого она отказалась от детей. Даже в безобидной саге о Гарри Поттере эксперты нашли намек на чайлдфри: у профессора Макгонагалл не было детей», — пишет «Парламентская газета». Также в числе потенциальных кандидатов на удаление эксперты называют такие проекты, как сериал «Карточный домик» и «Секс в большом городе». С 1 сентября 2025 года в России вступают в силу новые приказы Минкульта и Роскомнадзора, которые могут существенно повлиять на ассортимент онлайн-кинотеатров. Согласно этим документам, будет введена система блокировки и удаления контента, содержащего информацию, признанную запрещенной, в том числе намеки на идеологию чайлдфри. Как пояснили в Госдуме, теперь под запрет может попасть любой контент, где герои открыто или косвенно демонстрируют отказ от традиционных семейных ценностей, включая выбор не иметь детей. *пропаганда чайлдфри запрещена в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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