Мэр Екатеринбурга хотел уйти в отставку от обиды на Куйвашева

Говорят, остаться мэра Екатеринбурга убедил местный истеблишмент Фото: Московец Илья © URA.RU

Стали известны новые подробности переговоров о формировании гордумы Екатеринбурга. По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов был готов уйти в отставку — из-за того, что губернатор Евгений Куйвашев, критикуя его за подготовку к сентябрьским выборам, употребил оскорбление.

Это произошло на совещании 6 апреля, о котором ранее неоднократно писало агентство. Куйвашеву не понравилось, что Орлов, составлявший список кандидатов-одномандатников, не учел интересы миллиардера Виталия Кочеткова (совладелец «Мотива»), владеющего самой большой фракцией в действующем созыве, и тем самым создал угрозу публичного конфликта. В присутствии Кочеткова, политтехнолога Рината Хазеева и вице-губернатора Олега Чемезова губернатор объявил, что отстраняет Орлова от кампаний в округах и что будет сформирован новый список кандидатов.

Ранее один из источников агентства говорил, что беседа прошла эмоционально. «Губернатор в какой-то момент перешел на личности и буквально унизил Орлова, причем при свидетелях», — уточнил сейчас другой источник.

По его словам, Орлов посчитал, что прощать такое нельзя даже другу, и на день улетел в Санкт-Петербург. Там он якобы интересовался у старых знакомых (Орлов в конце 2000-х возглавлял управление Росреестра по Ленобласти), есть ли свободные рабочие места. Но, узнав об этом, екатеринбургский истеблишмент, хоть и имеет вопросы к тому, как Орлов управляет городом, оказал ему широкую поддержку и убедил не горячиться. Представитель Орлова, впрочем, заявил корреспонденту, что ему об этом неизвестно.

Как писало URA.RU, в период с 6-го по 21 апреля сразу несколько представителей крупного бизнеса, ранее уже договорившееся с Орловым, когда у него были такие полномочия, отказались снимать своих кандидатов с выборов в пользу Кочеткова. В итоге Куйвашев утвердил список, почти не отличающийся от того, который с ним изначально согласовывал Орлов — то есть интересы Кочеткова представлены там минимально.

Алексей Орлов стал мэром в декабре 2020-го. До этого он три года был первым заместителем Куйвашева, а с 2012-го Орлов был зампредседателя областного кабмина. Его называют одним из ближайших соратников губернатора — они работали вместе еще в Тюменской области.