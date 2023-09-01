Свердловчане отправили школьные наборы детям из ЛНР на 1 сентября

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Школьные наборы от свердловчан получили жители сел Епифановка и Булгаковка Фото:

Жители Талицы (Свердловская область) к 1 сентября отправили школьные наборы детям из сел Епифановка и Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава администрации Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков.

«Поздравил первоклассников в селах Епифановка, Булгаковка с Днем знаний и передал подарки из города Талица. Школьные наборы, включающие все необходимое для учебы принадлежности, были собраны и переданы детям», — написал Вячеслав Третьяков в своем официальном telegram-канале.

Глава администрации Кременского района ЛНР отметил, что из-за обстрелов пришлось сократить торжественную линейку на 1 сентября. Однако все дети получили свои подарки, добавил Третьяков.

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Жители Талицы (Свердловская область) к 1 сентября отправили школьные наборы детям из сел Епифановка и Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава администрации Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков. «Поздравил первоклассников в селах Епифановка, Булгаковка с Днем знаний и передал подарки из города Талица. Школьные наборы, включающие все необходимое для учебы принадлежности, были собраны и переданы детям», — написал Вячеслав Третьяков в своем официальном telegram-канале. Глава администрации Кременского района ЛНР отметил, что из-за обстрелов пришлось сократить торжественную линейку на 1 сентября. Однако все дети получили свои подарки, добавил Третьяков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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