Свердловчане отправили школьные наборы детям из ЛНР на 1 сентября

Жители Талицы (Свердловская область) к 1 сентября отправили школьные наборы детям из сел Епифановка и Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава администрации Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков.
«Поздравил первоклассников в селах Епифановка, Булгаковка с Днем знаний и передал подарки из города Талица. Школьные наборы, включающие все необходимое для учебы принадлежности, были собраны и переданы детям», — написал Вячеслав Третьяков в своем официальном telegram-канале.
Глава администрации Кременского района ЛНР отметил, что из-за обстрелов пришлось сократить торжественную линейку на 1 сентября. Однако все дети получили свои подарки, добавил Третьяков.
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