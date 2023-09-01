Свердловчане отправили школьные наборы детям из ЛНР на 1 сентября

01 сентября 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Школьные наборы от свердловчан получили жители сел Епифановка и Булгаковка Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Талицы (Свердловская область) к 1 сентября отправили школьные наборы детям из сел Епифановка и Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава администрации Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков. «Поздравил первоклассников в селах Епифановка, Булгаковка с Днем знаний и передал подарки из города Талица. Школьные наборы, включающие все необходимое для учебы принадлежности, были собраны и переданы детям», — написал Вячеслав Третьяков в своем официальном telegram-канале. Глава администрации Кременского района ЛНР отметил, что из-за обстрелов пришлось сократить торжественную линейку на 1 сентября. Однако все дети получили свои подарки, добавил Третьяков.

Жители Талицы (Свердловская область) к 1 сентября отправили школьные наборы детям из сел Епифановка и Булгаковка в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом заявил глава администрации Кременского района ЛНР Вячеслав Третьяков. «Поздравил первоклассников в селах Епифановка, Булгаковка с Днем знаний и передал подарки из города Талица. Школьные наборы, включающие все необходимое для учебы принадлежности, были собраны и переданы детям», — написал Вячеслав Третьяков в своем официальном telegram-канале. Глава администрации Кременского района ЛНР отметил, что из-за обстрелов пришлось сократить торжественную линейку на 1 сентября. Однако все дети получили свои подарки, добавил Третьяков.