Белорусам понравились кедровые орехи и рыба из ХМАО

На выставке в Белоруссии представили сельхозпродукцию из ХМАО

02 сентября 2023 в 18:26 Размер текста - 17 +

Белорусы оценили кедровые орехи из Ханты-Мансийского района Фото: Александр Елизаров © URA.RU На сельхозвыставке в Белоруссии представили продукцию фермеров и национальных общин Ханты-Мансийского района ХМАО. Глава района Кирилл Минулин рассказал, что экспозиция вызвала большой интерес у белорусов. «Экспозиция Ханты-Мансийского района на выставке-ярмарке сельхозпродукции России и Республики Беларусь вызвала большой интерес. Всех желающих угощали продукцией фермеров и национальных общин района, особый спрос был на кышиковского чебака и кедровые орехи», — написал мэр в своем telegram-канале. Выставка проходила с 21 по 23 августа в Могилевском районе Белоруссии в рамках инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей». На форуме Минулин встретился с председателем райисполкома Могилевского района Олегом Чикидой и коллегами из местного самоуправления. Обсуждались вопросы сотрудничества и развития партнерства, а также перспективы импортозамещения.

На сельхозвыставке в Белоруссии представили продукцию фермеров и национальных общин Ханты-Мансийского района ХМАО. Глава района Кирилл Минулин рассказал, что экспозиция вызвала большой интерес у белорусов. «Экспозиция Ханты-Мансийского района на выставке-ярмарке сельхозпродукции России и Республики Беларусь вызвала большой интерес. Всех желающих угощали продукцией фермеров и национальных общин района, особый спрос был на кышиковского чебака и кедровые орехи», — написал мэр в своем telegram-канале. Выставка проходила с 21 по 23 августа в Могилевском районе Белоруссии в рамках инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей». На форуме Минулин встретился с председателем райисполкома Могилевского района Олегом Чикидой и коллегами из местного самоуправления. Обсуждались вопросы сотрудничества и развития партнерства, а также перспективы импортозамещения.