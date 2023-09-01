Белорусам понравились кедровые орехи и рыба из ХМАО

На сельхозвыставке в Белоруссии представили продукцию фермеров и национальных общин Ханты-Мансийского района ХМАО. Глава района Кирилл Минулин рассказал, что экспозиция вызвала большой интерес у белорусов.
«Экспозиция Ханты-Мансийского района на выставке-ярмарке сельхозпродукции России и Республики Беларусь вызвала большой интерес. Всех желающих угощали продукцией фермеров и национальных общин района, особый спрос был на кышиковского чебака и кедровые орехи», — написал мэр в своем telegram-канале. Выставка проходила с 21 по 23 августа в Могилевском районе Белоруссии в рамках инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей».
На форуме Минулин встретился с председателем райисполкома Могилевского района Олегом Чикидой и коллегами из местного самоуправления. Обсуждались вопросы сотрудничества и развития партнерства, а также перспективы импортозамещения.
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