01 сентября 2023

Белорусам понравились кедровые орехи и рыба из ХМАО

На выставке в Белоруссии представили сельхозпродукцию из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты и товары. Ханты-Мансийск, продукты, орехи, кедровые шишки, еда
Белорусы оценили кедровые орехи из Ханты-Мансийского района Фото:

На сельхозвыставке в Белоруссии представили продукцию фермеров и национальных общин Ханты-Мансийского района ХМАО. Глава района Кирилл Минулин рассказал, что экспозиция вызвала большой интерес у белорусов.

«Экспозиция Ханты-Мансийского района на выставке-ярмарке сельхозпродукции России и Республики Беларусь вызвала большой интерес. Всех желающих угощали продукцией фермеров и национальных общин района, особый спрос был на кышиковского чебака и кедровые орехи», — написал мэр в своем telegram-канале. Выставка проходила с 21 по 23 августа в Могилевском районе Белоруссии в рамках инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей».

На форуме Минулин встретился с председателем райисполкома Могилевского района Олегом Чикидой и коллегами из местного самоуправления. Обсуждались вопросы сотрудничества и развития партнерства, а также перспективы импортозамещения.

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На сельхозвыставке в Белоруссии представили продукцию фермеров и национальных общин Ханты-Мансийского района ХМАО. Глава района Кирилл Минулин рассказал, что экспозиция вызвала большой интерес у белорусов. «Экспозиция Ханты-Мансийского района на выставке-ярмарке сельхозпродукции России и Республики Беларусь вызвала большой интерес. Всех желающих угощали продукцией фермеров и национальных общин района, особый спрос был на кышиковского чебака и кедровые орехи», — написал мэр в своем telegram-канале. Выставка проходила с 21 по 23 августа в Могилевском районе Белоруссии в рамках инвестиционного форума «Могилевский район — территория возможностей». На форуме Минулин встретился с председателем райисполкома Могилевского района Олегом Чикидой и коллегами из местного самоуправления. Обсуждались вопросы сотрудничества и развития партнерства, а также перспективы импортозамещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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