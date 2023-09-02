Челябинцам стали чаще предлагать работу в нефтегазовых компаниях

Нефтегазовые компании открыли в Челябинской области более 2 тысяч вакансий

03 сентября 2023 в 09:10 Размер текста - 17 +

Водителей в нефтегазовых компаниях ищут чаще других Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Нефтегазовые компании с начала года открыли в Челябинской области 2,3 тысячи вакансий. Это на 53% больше, чем в прошлом году, сообщили аналитики рынка. «В Челябинской области нефтегазовые компании с начала года открыли 2,3 тысячи вакансий, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего предложения о работе размещали „Газпром нефть“, „Сибур-ЕвроХим“, „Лукойл“, „ГетГрупп“ и другие», — говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Для соискателей из Челябинской области компании предлагают заработную плату от 57 до 137 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель составлял от 48 до 121 тысячи рублей. Самые востребованные специалисты — это водители (5% от всех вакансий), слесари и машинисты (4% от всех вакансий).

Нефтегазовые компании с начала года открыли в Челябинской области 2,3 тысячи вакансий. Это на 53% больше, чем в прошлом году, сообщили аналитики рынка. «В Челябинской области нефтегазовые компании с начала года открыли 2,3 тысячи вакансий, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего предложения о работе размещали „Газпром нефть“, „Сибур-ЕвроХим“, „Лукойл“, „ГетГрупп“ и другие», — говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Для соискателей из Челябинской области компании предлагают заработную плату от 57 до 137 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель составлял от 48 до 121 тысячи рублей. Самые востребованные специалисты — это водители (5% от всех вакансий), слесари и машинисты (4% от всех вакансий).