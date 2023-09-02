02 сентября 2023
01 сентября 2023

Челябинцам стали чаще предлагать работу в нефтегазовых компаниях

Нефтегазовые компании открыли в Челябинской области более 2 тысяч вакансий
© Служба новостей «URA.RU»
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Осмотр полпредом президента Николаем Цукановым стройки в Челябинском аэропорту и строительство конгресс-холла Таганай. Саммит ШОС и БРИКС. Челябинск, топливо, лукойл, бензозаправщик, горючее
Водителей в нефтегазовых компаниях ищут чаще других Фото:

Нефтегазовые компании с начала года открыли в Челябинской области 2,3 тысячи вакансий. Это на 53% больше, чем в прошлом году, сообщили аналитики рынка.

«В Челябинской области нефтегазовые компании с начала года открыли 2,3 тысячи вакансий, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего предложения о работе размещали „Газпром нефть“, „Сибур-ЕвроХим“, „Лукойл“, „ГетГрупп“ и другие», — говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Для соискателей из Челябинской области компании предлагают заработную плату от 57 до 137 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель составлял от 48 до 121 тысячи рублей. Самые востребованные специалисты — это водители (5% от всех вакансий), слесари и машинисты (4% от всех вакансий).

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Нефтегазовые компании с начала года открыли в Челябинской области 2,3 тысячи вакансий. Это на 53% больше, чем в прошлом году, сообщили аналитики рынка. «В Челябинской области нефтегазовые компании с начала года открыли 2,3 тысячи вакансий, что на 53% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Чаще всего предложения о работе размещали „Газпром нефть“, „Сибур-ЕвроХим“, „Лукойл“, „ГетГрупп“ и другие», — говорится в исследовании российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Для соискателей из Челябинской области компании предлагают заработную плату от 57 до 137 тысяч рублей. В прошлом году этот показатель составлял от 48 до 121 тысячи рублей. Самые востребованные специалисты — это водители (5% от всех вакансий), слесари и машинисты (4% от всех вакансий).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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