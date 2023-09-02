Челябинские рыбаки нашли тело женщины в реке Урал

03 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Тело находилось в камышах на мелководье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Рыбаки в Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело женщины в реке Урал. Погибшую вытащили на берег и передали полиции, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «На акватории реки Урал житель Магнитогорска заметил предмет, очертаниями похожий на тело человека. О находке рыбак сообщил в полицию и спасателям», — сообщается на странице ПСС в соцсети «ВКонтакте». Тело погибшей находилось у берега в камышах. Его вытащили на сушу и передали полиции. Известно, что погибшая оставила личные вещи на берегу.

Рыбаки в Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело женщины в реке Урал. Погибшую вытащили на берег и передали полиции, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «На акватории реки Урал житель Магнитогорска заметил предмет, очертаниями похожий на тело человека. О находке рыбак сообщил в полицию и спасателям», — сообщается на странице ПСС в соцсети «ВКонтакте». Тело погибшей находилось у берега в камышах. Его вытащили на сушу и передали полиции. Известно, что погибшая оставила личные вещи на берегу.