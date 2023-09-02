02 сентября 2023
01 сентября 2023

Челябинские рыбаки нашли тело женщины в реке Урал

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Сугояк, поселок Лазурный. Челябинская область, камыш, природа, экология, озеро сугояк
Тело находилось в камышах на мелководье Фото:

Рыбаки в Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело женщины в реке Урал. Погибшую вытащили на берег и передали полиции, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС).

«На акватории реки Урал житель Магнитогорска заметил предмет, очертаниями похожий на тело человека. О находке рыбак сообщил в полицию и спасателям», — сообщается на странице ПСС в соцсети «ВКонтакте».

Тело погибшей находилось у берега в камышах. Его вытащили на сушу и передали полиции. Известно, что погибшая оставила личные вещи на берегу.

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Рыбаки в Магнитогорске (Челябинская область) нашли тело женщины в реке Урал. Погибшую вытащили на берег и передали полиции, сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области (ПСС). «На акватории реки Урал житель Магнитогорска заметил предмет, очертаниями похожий на тело человека. О находке рыбак сообщил в полицию и спасателям», — сообщается на странице ПСС в соцсети «ВКонтакте». Тело погибшей находилось у берега в камышах. Его вытащили на сушу и передали полиции. Известно, что погибшая оставила личные вещи на берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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