В Екатеринбурге пенсионер попал под бетономешалку

После столкновения с автобетоносмесителем мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
На перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге пожилой мужчина попал под бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали очевидцы.
«Все в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек», — цитирует E1 читательницу, ставшую очевидицей трагедии.
URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства ДТП и расскажут подробности позднее.
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