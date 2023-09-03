В Екатеринбурге пенсионер попал под бетономешалку

04 сентября 2023 в 11:26 Размер текста - 17 +

После столкновения с автобетоносмесителем мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: Александр Елизаров © URA.RU На перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге пожилой мужчина попал под бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали очевидцы. «Все в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек», — цитирует E1 читательницу, ставшую очевидицей трагедии. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства ДТП и расскажут подробности позднее.

На перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге пожилой мужчина попал под бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали очевидцы. «Все в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек», — цитирует E1 читательницу, ставшую очевидицей трагедии. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства ДТП и расскажут подробности позднее.