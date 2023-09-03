03 сентября 2023

В Екатеринбурге пенсионер попал под бетономешалку

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, кровь на асфальте, авария
После столкновения с автобетоносмесителем мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью Фото:

На перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге пожилой мужчина попал под бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали очевидцы.

«Все в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек», — цитирует E1 читательницу, ставшую очевидицей трагедии.

URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства ДТП и расскажут подробности позднее.

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На перекрестке улицы Фронтовых бригад и проспекта Космонавтов в Екатеринбурге пожилой мужчина попал под бетономешалку. От полученных травм он скончался на месте происшествия, рассказали очевидцы. «Все в крови. Его размазало. Я сначала подумала, что мусор, думала, выпал из машины мешок, а когда подъехала ближе, увидела, что человек», — цитирует E1 читательницу, ставшую очевидицей трагедии. URA.RU обратилось за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. Там ответили, что выясняют обстоятельства ДТП и расскажут подробности позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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