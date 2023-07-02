Командир «Спарты» Артем Жога позвал пермяков в свой батальон. Видео

03 июля 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Пермяки могут попасть в «Спарту», пройдя обучение в центре военно-спортивной подготовки Фото: Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога пригласил жителей Пермского края поступить на военную службу в свой батальон. Видео с обращением военнослужащего размещено в группе центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Я, гвардии полковник Жога Артем Владимирович, командир 80 отбельного разведывательного батальона „Спарта“. Сегодня в Пермском крае работает центр [„Стрелец“] по подготовке лиц, желающих поступить на военную службу по контракту […]. После прохождения начального обучения мы высылаем вам отношение для поступления на военную службу. Вы направляетесь к нам в воинскую часть для прохождения в наших подразделениях службы по контракту. Если ты готов защитить свою родину, мы тебя ждем», — сказал Жога. Артем Жога также отметил, что обучение является бесплатным и проходит «в течение двух-трех недель». За это время участники изучат программу военной подготовки, узнают о тактике ведения боя, освоят навыки тактической медицины, инженерной и огневой подготовки, обучатся применению БПЛА в зоне СВО. Все преподаватели, которые ведут в центре «Стреле» подготовку, являются участниками спецоперации. На странице организации в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что попасть в разведбатальон могут добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие судимости и серьезных заболеваний. Артем Жога является отцом Героя РФ Владимира Жоги. Его именем названа одна из улиц в городе Лысьва в Пермском крае. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Командир разведбатальона «Спарта» Артем Жога пригласил жителей Пермского края поступить на военную службу в свой батальон. Видео с обращением военнослужащего размещено в группе центра военно-спортивной подготовки «Стрелец» в соцсети «ВКонтакте». «Я, гвардии полковник Жога Артем Владимирович, командир 80 отбельного разведывательного батальона „Спарта“. Сегодня в Пермском крае работает центр [„Стрелец“] по подготовке лиц, желающих поступить на военную службу по контракту […]. После прохождения начального обучения мы высылаем вам отношение для поступления на военную службу. Вы направляетесь к нам в воинскую часть для прохождения в наших подразделениях службы по контракту. Если ты готов защитить свою родину, мы тебя ждем», — сказал Жога. Артем Жога также отметил, что обучение является бесплатным и проходит «в течение двух-трех недель». За это время участники изучат программу военной подготовки, узнают о тактике ведения боя, освоят навыки тактической медицины, инженерной и огневой подготовки, обучатся применению БПЛА в зоне СВО. Все преподаватели, которые ведут в центре «Стреле» подготовку, являются участниками спецоперации. На странице организации в соцсети «ВКонтакте» уточняется, что попасть в разведбатальон могут добровольцы в возрасте от 18 до 45 лет, не имеющие судимости и серьезных заболеваний. Артем Жога является отцом Героя РФ Владимира Жоги. Его именем названа одна из улиц в городе Лысьва в Пермском крае.