В Перми пациенту срочно требуются доноры крови перед операцией на мозге

Оперировать мужчину будут в краевой клинической больнице Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми разыскивают доноров крови для мужчины, которого ждет операция на головном мозге. Об этом рассказали в прикамском донорском сообществе.

«Нужны два донора с первой положительной группой крови (О (I)Rh+) для Коробейникова Михаила Леонидовича 1975 года рождения. Будет операция на головном мозге на этой неделе в Пермской краевой клинической больнице по адресу Пушкина, 85», — написано в группе «Я Донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Сдать кровь можно по адресу Лебедева, 54. Для этого в регистратуре желающие должны сообщить данные пациента.

В апреле на пермской станции переливания собрался избыток донорской крови. Граждан со второй положительной группой крови просили не приходить. При этом потребность в других — оставалась.