04 сентября 2023

В Перми пациенту срочно требуются доноры крови перед операцией на мозге

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Оперировать мужчину будут в краевой клинической больнице Фото:

В Перми разыскивают доноров крови для мужчины, которого ждет операция на головном мозге. Об этом рассказали в прикамском донорском сообществе.

«Нужны два донора с первой положительной группой крови (О (I)Rh+) для Коробейникова Михаила Леонидовича 1975 года рождения. Будет операция на головном мозге на этой неделе в Пермской краевой клинической больнице по адресу Пушкина, 85», — написано в группе «Я Донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте».

Сдать кровь можно по адресу Лебедева, 54. Для этого в регистратуре желающие должны сообщить данные пациента.

В апреле на пермской станции переливания собрался избыток донорской крови. Граждан со второй положительной группой крови просили не приходить. При этом потребность в других — оставалась.

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В Перми разыскивают доноров крови для мужчины, которого ждет операция на головном мозге. Об этом рассказали в прикамском донорском сообществе. «Нужны два донора с первой положительной группой крови (О (I)Rh+) для Коробейникова Михаила Леонидовича 1975 года рождения. Будет операция на головном мозге на этой неделе в Пермской краевой клинической больнице по адресу Пушкина, 85», — написано в группе «Я Донор Пермский край» в соцсети «ВКонтакте». Сдать кровь можно по адресу Лебедева, 54. Для этого в регистратуре желающие должны сообщить данные пациента. В апреле на пермской станции переливания собрался избыток донорской крови. Граждан со второй положительной группой крови просили не приходить. При этом потребность в других — оставалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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