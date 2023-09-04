Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина отправилась в Москву, чтобы принять участие в V форуме социальных инноваций регионов. Об этом первая леди региона рассказала в соцсетях.
«На форуме можно увидеть широкий спектр инновационных площадок. Челябинская область представлена большой командой, обязательно покажу в следующем посте», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.
Ирина Текслер отметила, в форуме принимают участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. В рамках деловой программы будет подписано немало соглашений о сотрудничестве. В этом году в форуме принимают участие все 89 субъектов РФ, включая новые регионы.
На форуме презентуются уникальные практики регионов и передовые подходы
Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер
Челябинская область представлена на форуме большой командой
Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер
Вместе с Ириной Текслер на форум поехала первый вице-губернатор Ирина Гехт
Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер
На мероприятии обсудят глобальные тенденции в сохранении здорового общества, цифровой трансформации социальной сферы, а также развитие социальной инфраструктуры
Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина отправилась в Москву, чтобы принять участие в V форуме социальных инноваций регионов. Об этом первая леди региона рассказала в соцсетях. «На форуме можно увидеть широкий спектр инновационных площадок. Челябинская область представлена большой командой, обязательно покажу в следующем посте», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, в форуме принимают участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. В рамках деловой программы будет подписано немало соглашений о сотрудничестве. В этом году в форуме принимают участие все 89 субъектов РФ, включая новые регионы.