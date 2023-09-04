По словам Ирины Текслер, регион представлен на форуме большой командой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина отправилась в Москву, чтобы принять участие в V форуме социальных инноваций регионов. Об этом первая леди региона рассказала в соцсетях.

«На форуме можно увидеть широкий спектр инновационных площадок. Челябинская область представлена большой командой, обязательно покажу в следующем посте», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Ирина Текслер отметила, в форуме принимают участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. В рамках деловой программы будет подписано немало соглашений о сотрудничестве. В этом году в форуме принимают участие все 89 субъектов РФ, включая новые регионы.

На форуме презентуются уникальные практики регионов и передовые подходы Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер

Челябинская область представлена на форуме большой командой Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер

Вместе с Ириной Текслер на форум поехала первый вице-губернатор Ирина Гехт Фото: телеграмм-канал Ирины Текслер