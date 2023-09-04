04 сентября 2023

Жена челябинского губернатора Ирина Текслер уехала в Москву на форум регионов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер. Челябинск, текслер ирина
По словам Ирины Текслер, регион представлен на форуме большой командой Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина отправилась в Москву, чтобы принять участие в V форуме социальных инноваций регионов. Об этом первая леди региона рассказала в соцсетях.

«На форуме можно увидеть широкий спектр инновационных площадок. Челябинская область представлена большой командой, обязательно покажу в следующем посте», — поделилась Текслер в своем telegram-канале.

Ирина Текслер отметила, в форуме принимают участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. В рамках деловой программы будет подписано немало соглашений о сотрудничестве. В этом году в форуме принимают участие все 89 субъектов РФ, включая новые регионы.

На форуме презентуются уникальные практики регионов и передовые подходы
На форуме презентуются уникальные практики регионов и передовые подходы
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Челябинская область представлена на форуме большой командой
Челябинская область представлена на форуме большой командой
Фото:
Вместе с Ириной Текслер на форум поехала первый вице-губернатор Ирина Гехт
Вместе с Ириной Текслер на форум поехала первый вице-губернатор Ирина Гехт
Фото:
На мероприятии обсудят глобальные тенденции в сохранении здорового общества, цифровой трансформации социальной сферы, а также развитие социальной инфраструктуры
На мероприятии обсудят глобальные тенденции в сохранении здорового общества, цифровой трансформации социальной сферы, а также развитие социальной инфраструктуры
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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера, Ирина отправилась в Москву, чтобы принять участие в V форуме социальных инноваций регионов. Об этом первая леди региона рассказала в соцсетях. «На форуме можно увидеть широкий спектр инновационных площадок. Челябинская область представлена большой командой, обязательно покажу в следующем посте», — поделилась Текслер в своем telegram-канале. Ирина Текслер отметила, в форуме принимают участие сенаторы РФ, руководители федеральных и региональных органов государственной власти, социально ориентированных некоммерческих организаций, бизнеса, институтов развития и науки, представители волонтерского движения. В рамках деловой программы будет подписано немало соглашений о сотрудничестве. В этом году в форуме принимают участие все 89 субъектов РФ, включая новые регионы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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