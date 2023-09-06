В Озерске пьяная внучка устроила ДТП на угнанном автомобиле дедушки

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Дорога. Челябинск, машина, знак аварийной остановки, дтп, авария, автотранспорт
Угнавшая машину девушка была без прав и пьяна Фото:

В Озерске (Челябинская область) пьяная девушка устроила ДТП на угнанном у своего дедушки автомобиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона.

«Житель Озерского поселка Татыш сообщил в дежурную часть полиции, что его 21-летняя внучка попала в ДТП на его „Хендай Солярис“. Девушка оказалась пьяна и не имела водительских прав, за что ранее не раз привлекалась к административной ответственности. Кроме того, она села в машину без ведома деда. Попав в ДТП, она по телефону созналась родственнику о случившемся, а тот позвонил в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Местным отделом МВД возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Кроме того, девушку вновь привлекут к ответственности за управление автомобилем без прав.

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В Озерске (Челябинская область) пьяная девушка устроила ДТП на угнанном у своего дедушки автомобиле. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. «Житель Озерского поселка Татыш сообщил в дежурную часть полиции, что его 21-летняя внучка попала в ДТП на его „Хендай Солярис“. Девушка оказалась пьяна и не имела водительских прав, за что ранее не раз привлекалась к административной ответственности. Кроме того, она села в машину без ведома деда. Попав в ДТП, она по телефону созналась родственнику о случившемся, а тот позвонил в полицию», — сообщили в пресс-службе ведомства. Местным отделом МВД возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение машиной без цели хищения. Кроме того, девушку вновь привлекут к ответственности за управление автомобилем без прав.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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