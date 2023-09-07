В центре города загорелся многоквартирный дом
В Перми на улице Подгорная загорелся расселенный многоквартирный дом. Контролировать тушение пожара прибыл глава Ленинского района Александр Русанов.
«На место пожара выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Как сообщает корреспондент URA.RU, на место тушения прибыл глава района Александр Русанов.
Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
На место пожара прибыли несколько пожарных машин и 30 человек личного состава
Глава Ленинского района Перми наблюдает за тушением огня
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