07 сентября 2023

Глава района прибыл на пожар в центре Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на кровле тира Динамо. Челябинск, мчс, пожар, огнеборец, пожарный
В центре города загорелся многоквартирный дом Фото:

В Перми на улице Подгорная загорелся расселенный многоквартирный дом. Контролировать тушение пожара прибыл глава Ленинского района Александр Русанов.

«На место пожара выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Как сообщает корреспондент URA.RU, на место тушения прибыл глава района Александр Русанов.

Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

На место пожара прибыли несколько пожарных машин и 30 человек личного состава
На место пожара прибыли несколько пожарных машин и 30 человек личного состава
Фото:
Глава Ленинского района Перми наблюдает за тушением огня
Глава Ленинского района Перми наблюдает за тушением огня
Фото:

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Подгорная загорелся расселенный многоквартирный дом. Контролировать тушение пожара прибыл глава Ленинского района Александр Русанов. «На место пожара выехали 30 человек личного состава и семь единиц техники», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. Как сообщает корреспондент URA.RU, на место тушения прибыл глава района Александр Русанов. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...