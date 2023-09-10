10 сентября 2023

У входа в челябинский ТРК нашли труп пенсионера

© Служба новостей «URA.RU»
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Предварительно, смерть пенсионера не носит криминальный характер Фото:

У входа в торгово-развлекательный комплекс «Фокус» в Челябинске обнаружили труп пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, смерть не носит криминальный характер.

«Труп нашли днем у входа в ТРК. На место были вызваны медики, которые зафиксировали смерть пенсионера. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — рассказал источник.

Для установления причины смерти тело было направлено на экспертизу. Судмедэксперты проведут вскрытие, по результатам которого можно будет делать выводы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:31 по Уральскому времени:

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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У входа в торгово-развлекательный комплекс «Фокус» в Челябинске обнаружили труп пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, смерть не носит криминальный характер. «Труп нашли днем у входа в ТРК. На место были вызваны медики, которые зафиксировали смерть пенсионера. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — рассказал источник. Для установления причины смерти тело было направлено на экспертизу. Судмедэксперты проведут вскрытие, по результатам которого можно будет делать выводы. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Обновлено в 12:31 по Уральскому времени: «Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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