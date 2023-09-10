У входа в челябинский ТРК нашли труп пенсионера

Предварительно, смерть пенсионера не носит криминальный характер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У входа в торгово-развлекательный комплекс «Фокус» в Челябинске обнаружили труп пенсионера. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, смерть не носит криминальный характер.

«Труп нашли днем у входа в ТРК. На место были вызваны медики, которые зафиксировали смерть пенсионера. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено», — рассказал источник.

Для установления причины смерти тело было направлено на экспертизу. Судмедэксперты проведут вскрытие, по результатам которого можно будет делать выводы.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Обновлено в 12:31 по Уральскому времени:

«Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства. Данных, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.