Из-за неисправной микроволновки в квартире произошел взрыв Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Ревде (Свердловская область) произошел взрыв в одной из квартир по адресу Карла Либкнехта, 29. По предварительным данным, он произошел из-за неисправности микроволновой печи. В результате погиб кот, находившийся в доме один.

«Предварительная причина хлопка — микроволновая печь! Точнее, хлопок — это следствие аварийной работы электрооборудования. У свч-печи произошло короткое замыкание. Из-за этого мог отгореть газовый шланг плиты. Квартира наполнилась газом и случился хлопок», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Хозяев квартиры в момент инцидента дома не было. Пострадал только кот — он погиб.