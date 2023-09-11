В Свердловской области кот погиб при взрыве микроволновки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Объезд Высокинским горбольниц. Екатеринбург, бытовая техника, микроволновка, готовка еды, микроволновая печь, разогрев
Из-за неисправной микроволновки в квартире произошел взрыв Фото:

В Ревде (Свердловская область) произошел взрыв в одной из квартир по адресу Карла Либкнехта, 29. По предварительным данным, он произошел из-за неисправности микроволновой печи. В результате погиб кот, находившийся в доме один.

«Предварительная причина хлопка — микроволновая печь! Точнее, хлопок — это следствие аварийной работы электрооборудования. У свч-печи произошло короткое замыкание. Из-за этого мог отгореть газовый шланг плиты. Квартира наполнилась газом и случился хлопок», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий».

Хозяев квартиры в момент инцидента дома не было. Пострадал только кот — он погиб.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ревде (Свердловская область) произошел взрыв в одной из квартир по адресу Карла Либкнехта, 29. По предварительным данным, он произошел из-за неисправности микроволновой печи. В результате погиб кот, находившийся в доме один. «Предварительная причина хлопка — микроволновая печь! Точнее, хлопок — это следствие аварийной работы электрооборудования. У свч-печи произошло короткое замыкание. Из-за этого мог отгореть газовый шланг плиты. Квартира наполнилась газом и случился хлопок», — сообщает telegram-канал «Ревдинский рабочий». Хозяев квартиры в момент инцидента дома не было. Пострадал только кот — он погиб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...