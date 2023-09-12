Пермский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян вырастил на своем огороде в Осе арбузы. По его словам, плод вырос из обычной семечки, которую весной бросили в землю. Изменение климата способствует выращиванию новых культур на Урале, уверен артист.
«Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное уже согласятся все, но вот настолько… Дело в том, что раньше я был уверен: чтоб их вырасти нужны либо парник, теплица или еще что-то… А тут все просто…» — пишет Бежанян в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU рассказывало, что вырастить в Пермском крае на собственном огороде спелый арбуз вполне реально. Секретами поделились сотрудники ботанического сада Соликамска.
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