Звезда «Реальных пацанов» Бежанян похвастался урожаем арбузов. Фото

13 сентября 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Армен Бежанян на огороде вместо картошки собирает арбузы (архивное фото) Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян вырастил на своем огороде в Осе арбузы. По его словам, плод вырос из обычной семечки, которую весной бросили в землю. Изменение климата способствует выращиванию новых культур на Урале, уверен артист. «Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное уже согласятся все, но вот настолько… Дело в том, что раньше я был уверен: чтоб их вырасти нужны либо парник, теплица или еще что-то… А тут все просто…» — пишет Бежанян в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что вырастить в Пермском крае на собственном огороде спелый арбуз вполне реально. Секретами поделились сотрудники ботанического сада Соликамска. Хорошему урожаю помогло изменение климата, уверен Армен Бежанян Фото: Армен Бежанян в ВК https://vk.com/id536710558

Пермский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян вырастил на своем огороде в Осе арбузы. По его словам, плод вырос из обычной семечки, которую весной бросили в землю. Изменение климата способствует выращиванию новых культур на Урале, уверен артист. «Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное уже согласятся все, но вот настолько… Дело в том, что раньше я был уверен: чтоб их вырасти нужны либо парник, теплица или еще что-то… А тут все просто…» — пишет Бежанян в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что вырастить в Пермском крае на собственном огороде спелый арбуз вполне реально. Секретами поделились сотрудники ботанического сада Соликамска.