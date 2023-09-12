12 сентября 2023

Звезда «Реальных пацанов» Бежанян похвастался урожаем арбузов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Армен Бежанян. Актер из сериала «Реальные пацаны». Пермь, бежанян армен
Армен Бежанян на огороде вместо картошки собирает арбузы (архивное фото) Фото:

Пермский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян вырастил на своем огороде в Осе арбузы. По его словам, плод вырос из обычной семечки, которую весной бросили в землю. Изменение климата способствует выращиванию новых культур на Урале, уверен артист.

«Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное уже согласятся все, но вот настолько… Дело в том, что раньше я был уверен: чтоб их вырасти нужны либо парник, теплица или еще что-то… А тут все просто…» — пишет Бежанян в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что вырастить в Пермском крае на собственном огороде спелый арбуз вполне реально. Секретами поделились сотрудники ботанического сада Соликамска.

Хорошему урожаю помогло изменение климата, уверен Армен Бежанян
Хорошему урожаю помогло изменение климата, уверен Армен Бежанян
Фото:

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Пермский актер, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян вырастил на своем огороде в Осе арбузы. По его словам, плод вырос из обычной семечки, которую весной бросили в землю. Изменение климата способствует выращиванию новых культур на Урале, уверен артист. «Воткнули семечку в огороде и вот… То, что климат поменялся на Урале, наверное уже согласятся все, но вот настолько… Дело в том, что раньше я был уверен: чтоб их вырасти нужны либо парник, теплица или еще что-то… А тут все просто…» — пишет Бежанян в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало, что вырастить в Пермском крае на собственном огороде спелый арбуз вполне реально. Секретами поделились сотрудники ботанического сада Соликамска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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