В Челябинске построят новую дорогу для жителей ЖК «Парковый премиум»

13 сентября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Первым будет реализован участок между Новоградским трактом и ЖК «Парковый Премиум» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске новую дорогу для жителей жилого комплекса «Парковый премиум» планируют построить к концу лета 2024 года. Об этом в прямом эфире центр управления регионами 13 сентября сообщил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. «31 августа 2023 мы получили положительное заключение экспертизы на строительство новой дороги, возводимой для жителей ЖК „Парковый премиум“. Подрядчик выйдет туда на подготовительные работы в конце сентября, начале октября 2023 года, работы будут завершены к концу лета 2024 года», — заявил Нечаев. Дорога соединит Новоградский тракт и а/д Шершни-Северный. Первым будет реализован участок между Новоградским трактом и ЖК «Парковый Премиум». Нечаев отметил, осенью 2023 года будут проведены работы по разбивке оси, по кустарной растительности, по выносу коммуникаций. Также будет сделан подъезд к микрорайону «Парковый премиум». Строительство ведет министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

В Челябинске новую дорогу для жителей жилого комплекса «Парковый премиум» планируют построить к концу лета 2024 года. Об этом в прямом эфире центр управления регионами 13 сентября сообщил министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев. «31 августа 2023 мы получили положительное заключение экспертизы на строительство новой дороги, возводимой для жителей ЖК „Парковый премиум“. Подрядчик выйдет туда на подготовительные работы в конце сентября, начале октября 2023 года, работы будут завершены к концу лета 2024 года», — заявил Нечаев. Дорога соединит Новоградский тракт и а/д Шершни-Северный. Первым будет реализован участок между Новоградским трактом и ЖК «Парковый Премиум». Нечаев отметил, осенью 2023 года будут проведены работы по разбивке оси, по кустарной растительности, по выносу коммуникаций. Также будет сделан подъезд к микрорайону «Парковый премиум». Строительство ведет министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.