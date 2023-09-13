Свердловские хирурги первыми в России избавили пациента от гигантской аневризмы

13 сентября 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Хирурги удалили аневризму, которая была более пяти сантиметров в диаметре Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) прооперировали жителя Первоуральска с гигантской аневризмой селезеночной артерии — более пяти сантиметров в диаметре. Хирургам удалось выполнить операцию малотравматичным методом, при этом сохранив пациенту селезенку. Данную методику в России ранее не применяли. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Лапароскопическая операция прошла успешно. Свердловские хирурги стали первыми в России, кто выполнил лапароскопическую операцию по изоляции гигантской аневризмы селезеночной артерии. Данный метод позволил не только избавить пациента от аневризмы, но и сохранить жизненно важный орган», — сообщили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что врачи Свердловской областной клинической больницы №1 врачи прооперировали 54-летнюю жительницу Красноуральска с редкой злокачественной опухолью брюшной полости. Вес новообразования составлял три с половиной килограмма.

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 (СОКБ №1) прооперировали жителя Первоуральска с гигантской аневризмой селезеночной артерии — более пяти сантиметров в диаметре. Хирургам удалось выполнить операцию малотравматичным методом, при этом сохранив пациенту селезенку. Данную методику в России ранее не применяли. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики (ДИП). «Лапароскопическая операция прошла успешно. Свердловские хирурги стали первыми в России, кто выполнил лапароскопическую операцию по изоляции гигантской аневризмы селезеночной артерии. Данный метод позволил не только избавить пациента от аневризмы, но и сохранить жизненно важный орган», — сообщили в ДИПе. Ранее URA.RU писало о том, что врачи Свердловской областной клинической больницы №1 врачи прооперировали 54-летнюю жительницу Красноуральска с редкой злокачественной опухолью брюшной полости. Вес новообразования составлял три с половиной килограмма.