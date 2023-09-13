13 сентября 2023

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис»

© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер возле Южного автовокзала. Екатеринбург, тц мегаполис
Посетителей «Мегаполиса» вывели из здания Фото:

В Екатеринбурге из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей. Речь идет о «Мегаполисе», который находится на улице 8 Марта, 149.

«„Мегаполис“ эвакуировали. С самого утра сработала пожарная тревога», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ТРЦ «Мегаполис». На звонок журналиста никто не ответил.

Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге экстренно выводили людей из ТЦ «Мега». Эвакуация проходила по техническим причинам.

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В Екатеринбурге из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей. Речь идет о «Мегаполисе», который находится на улице 8 Марта, 149. «„Мегаполис“ эвакуировали. С самого утра сработала пожарная тревога», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга». Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ТРЦ «Мегаполис». На звонок журналиста никто не ответил. Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге экстренно выводили людей из ТЦ «Мега». Эвакуация проходила по техническим причинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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