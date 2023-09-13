В Екатеринбурге эвакуировали посетителей ТРЦ «Мегаполис»

Посетителей «Мегаполиса» вывели из здания
В Екатеринбурге из торгово-развлекательного центра эвакуировали людей. Речь идет о «Мегаполисе», который находится на улице 8 Марта, 149.
«„Мегаполис“ эвакуировали. С самого утра сработала пожарная тревога», — пишет telegram-канал «Безумный ЕКБ | Новости Екатеринбурга».
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ТРЦ «Мегаполис». На звонок журналиста никто не ответил.
Ранее URA.RU писало о том, что в Екатеринбурге экстренно выводили людей из ТЦ «Мега». Эвакуация проходила по техническим причинам.
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