Гранату обезвредили специалисты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Талицком районе свердловчанин нашел британскую гранату Миллса, когда копал траншею под фундамент для гаража. Позже специалисты выяснили, что это был боеприпас времен Первой мировой войны. Об этом сообщает telegram-канал «Патрульный участок», который ведет ГУ МВД России по Свердловской области.

«Опасный предмет обнаружили при выполнении земельных работ территории домовладения в деревне Первухина. Гражданин 1976 года рождения, копал траншею под фундамент для гаража, на своем участке и наткнулся на предмет, напоминающий гранату. После чего немедленно сообщил в дежурную часть полиции Талицкого района», — заявили в ведомстве.

На место выехали полицейские, они поместили гранату в контейнер, который передали специалистам взрывотехнической группы Росгвардии. «Прибывшие на место специалисты обследовали находку и идентифицировали ее как боеприпас времен Первой мировой войны, который находился в земле длительное время. Опасный предмет был перевезен на полигон и успешно уничтожен», — уточнили силовики.

Как поясняет пресс-служба, обнаруженный боеприпас оказался британской ручной осколочной гранатой Миллса. Она была разработана в Великобритании в 1915 году морским инженером и взрывотехником Уильямом Миллсом.

Ранее жительница Каменска-Уральского нашла заржавевшие гранаты в подвале частного дома. Взрывотехники, обследовав находку, сделали вывод, что в боеприпасах, которые со временем заржавели, нет запала. Всего правоохранители нашли четыре гранаты.

Фото: telegram-канал «Патрульный участок»