Педагоги из Мадагаскара отправились из Шадринска в Тобольск. Фото

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Виды города Тобольск. Пермь, тобольск, тобольский кремль
В Тобольске для малагасийцев подготовили экскурсию Фото:

Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории.

«Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства.

Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка.

Ранее руководство шадринского вуза заключило соглашение о сотрудничестве с мадагаскарским университетом. Договор подразумевает обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы.

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Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории. «Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства. Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка. Ранее руководство шадринского вуза заключило соглашение о сотрудничестве с мадагаскарским университетом. Договор подразумевает обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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