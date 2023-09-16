Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории.
«Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства.
Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка.
Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории. «Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства. Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка. Ранее руководство шадринского вуза заключило соглашение о сотрудничестве с мадагаскарским университетом. Договор подразумевает обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы.