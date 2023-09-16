Педагоги из Мадагаскара отправились из Шадринска в Тобольск. Фото 16 сентября 2023 в 16:58 Размер текста - 17 + В Тобольске для малагасийцев подготовили экскурсию Фото: Сергей Русанов © URA.RU Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории. «Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства. Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка. Ранее руководство шадринского вуза заключило соглашение о сотрудничестве с мадагаскарским университетом. Договор подразумевает обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы. Малагасийцев знакомят с архитектурой, историей и легендами российских городов Фото: telegram-канал «ШАДРИНСК.ОФИЦИАЛЬНО», https://t.me/shadrinskcity/10003 По мнению организаторов, важная часть погружения в культуру — это творчество Фото: telegram-канал «ШАДРИНСК.ОФИЦИАЛЬНО», https://t.me/shadrinskcity/10003 Повышение квалификации проводится в рамках проекта «Методика преподавания русского языка как иностранного» Фото: telegram-канал «ШАДРИНСК.ОФИЦИАЛЬНО», https://t.me/shadrinskcity/10003 Делегация педагогов из Мадагаскара отправились из Курганской области в Тобольск (Тюменская область) на экскурсию. Жители острова у побережья Африки (малагасийцы) в начале сентября приехали в Шадринск для повышения квалификации, пояснили в пресс-службе администрации территории. «Погружение в русский язык не может быть полным и ярким без личного погружения в жизнь и культуру народа. Так решили в Минпросвещения РФ. Сегодня, например, малагасийцы гуляют по Тобольску. В Шадринске педагоги-иностранцы пробудут еще неделю», — указано в telegram-канале ведомства. Обучение проводится на базе шадринского педагогического университета. Здесь они вместе со своими российскими коллегами изучают новейшие методические рекомендации в области преподавания русского языка. Ранее руководство шадринского вуза заключило соглашение о сотрудничестве с мадагаскарским университетом. Договор подразумевает обмен преподавателями, студентами и ведение активной научной работы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям