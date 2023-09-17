17 сентября 2023

Звездный соратник Махонина хочет получать зарплату в заксобрании

Альберт Демченко написал заявление на получение зарплаты в пермском заксобрании
© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, законодательное собрание пермского края
Заявление Демченко депутаты рассмотрят 20 сентября Фото:

Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Альберт Демченко намерен работать депутатом заксобрания за зарплату. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр написал заявление о том, чтобы работать на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания.

«Депутат написал письмо об осуществлении своей деятельности на профессиональной (постоянной) основ», — отметили в парламенте. Решение будет приниматься на заседании заксобрания 20 сентября.

По данным «Коммерсант-Прикамье», Демченко планирует занять ставку, которая раньше принадлежала переехавшему в Москву Антону Удальеву. Альберт Демченко выиграл довыборы в заксобрание в сентябре 2023 года.

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Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Альберт Демченко намерен работать депутатом заксобрания за зарплату. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр написал заявление о том, чтобы работать на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Депутат написал письмо об осуществлении своей деятельности на профессиональной (постоянной) основ», — отметили в парламенте. Решение будет приниматься на заседании заксобрания 20 сентября. По данным «Коммерсант-Прикамье», Демченко планирует занять ставку, которая раньше принадлежала переехавшему в Москву Антону Удальеву. Альберт Демченко выиграл довыборы в заксобрание в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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