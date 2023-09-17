Звездный соратник Махонина хочет получать зарплату в заксобрании

Альберт Демченко написал заявление на получение зарплаты в пермском заксобрании

18 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Заявление Демченко депутаты рассмотрят 20 сентября Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Альберт Демченко намерен работать депутатом заксобрания за зарплату. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр написал заявление о том, чтобы работать на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Депутат написал письмо об осуществлении своей деятельности на профессиональной (постоянной) основ», — отметили в парламенте. Решение будет приниматься на заседании заксобрания 20 сентября. По данным «Коммерсант-Прикамье», Демченко планирует занять ставку, которая раньше принадлежала переехавшему в Москву Антону Удальеву. Альберт Демченко выиграл довыборы в заксобрание в сентябре 2023 года.

Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Альберт Демченко намерен работать депутатом заксобрания за зарплату. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр написал заявление о том, чтобы работать на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания. «Депутат написал письмо об осуществлении своей деятельности на профессиональной (постоянной) основ», — отметили в парламенте. Решение будет приниматься на заседании заксобрания 20 сентября. По данным «Коммерсант-Прикамье», Демченко планирует занять ставку, которая раньше принадлежала переехавшему в Москву Антону Удальеву. Альберт Демченко выиграл довыборы в заксобрание в сентябре 2023 года.