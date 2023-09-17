Звездный соратник Махонина хочет получать зарплату в заксобрании

Советник губернатора Пермского края Дмитрия Махонина Альберт Демченко намерен работать депутатом заксобрания за зарплату. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр написал заявление о том, чтобы работать на постоянной основе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе заксобрания.
«Депутат написал письмо об осуществлении своей деятельности на профессиональной (постоянной) основ», — отметили в парламенте. Решение будет приниматься на заседании заксобрания 20 сентября.
По данным «Коммерсант-Прикамье», Демченко планирует занять ставку, которая раньше принадлежала переехавшему в Москву Антону Удальеву. Альберт Демченко выиграл довыборы в заксобрание в сентябре 2023 года.
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