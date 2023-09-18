18 сентября 2023

Челябинским садам разрешат менять статус на жилые микрорайоны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, деревня, озеро, пруд, домики, село, коттеджный поселок, гора сугомак
Статус садоводческих товариществ можно будет изменить Фото:

Садоводческие товарищества Челябинской области (СНТ) можно будет наделять статусом жилых микрорайонов. Как URA.RU сообщила пресс-служба заксобрания региона, законопроект депутаты рассмотрят на заседании 28 сентября.

«Законопроект, устанавливающий требования к садовым товариществам, был подготовлен и внесен депутатами заксобрания совместно с органами исполнительной власти. Рассмотрение планируется в сентябре», — отметили в заксобрании.

Чтобы изменить статус, садоводам придется выполнить ряд критериев. Сад должен иметь границы, определенные проектом межевания. Потребуется спроектировать изменения генплана, правил землепользования и застройки в отношении территории товарищества. Муниципалитетам надо будет оценить затраты на строительство дорог, соцобъектов, оказание медпомощи и другие. На территории должно находиться не менее 50 жилых домов с зарегистрированными гражданами. Одновременно это количество должно составлять минимум половину от общего количества домов.

«Поскольку вопрос важный, мы приняли законопроект в первом чтении, а ко второму решили собрать поправки и замечания. Активной обратной реакции от общественности не поступило. Документ рекомендован к принятию во втором и третьем чтениях», — уточнил URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко.

Депутат подчеркнул: принятие законопроекта не означает, что все СНТ станут жилыми кварталами. У садоводов будет право выбора — оставить СНТ место для отдыха и ведения подсобного хозяйства или получить новый статус. В заксобрании отметили, что похожие критерии установили власти 22 регионов страны.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Садоводческие товарищества Челябинской области (СНТ) можно будет наделять статусом жилых микрорайонов. Как URA.RU сообщила пресс-служба заксобрания региона, законопроект депутаты рассмотрят на заседании 28 сентября. «Законопроект, устанавливающий требования к садовым товариществам, был подготовлен и внесен депутатами заксобрания совместно с органами исполнительной власти. Рассмотрение планируется в сентябре», — отметили в заксобрании. Чтобы изменить статус, садоводам придется выполнить ряд критериев. Сад должен иметь границы, определенные проектом межевания. Потребуется спроектировать изменения генплана, правил землепользования и застройки в отношении территории товарищества. Муниципалитетам надо будет оценить затраты на строительство дорог, соцобъектов, оказание медпомощи и другие. На территории должно находиться не менее 50 жилых домов с зарегистрированными гражданами. Одновременно это количество должно составлять минимум половину от общего количества домов. «Поскольку вопрос важный, мы приняли законопроект в первом чтении, а ко второму решили собрать поправки и замечания. Активной обратной реакции от общественности не поступило. Документ рекомендован к принятию во втором и третьем чтениях», — уточнил URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко. Депутат подчеркнул: принятие законопроекта не означает, что все СНТ станут жилыми кварталами. У садоводов будет право выбора — оставить СНТ место для отдыха и ведения подсобного хозяйства или получить новый статус. В заксобрании отметили, что похожие критерии установили власти 22 регионов страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...