Челябинским садам разрешат менять статус на жилые микрорайоны

Садоводческие товарищества Челябинской области (СНТ) можно будет наделять статусом жилых микрорайонов. Как URA.RU сообщила пресс-служба заксобрания региона, законопроект депутаты рассмотрят на заседании 28 сентября.
«Законопроект, устанавливающий требования к садовым товариществам, был подготовлен и внесен депутатами заксобрания совместно с органами исполнительной власти. Рассмотрение планируется в сентябре», — отметили в заксобрании.
Чтобы изменить статус, садоводам придется выполнить ряд критериев. Сад должен иметь границы, определенные проектом межевания. Потребуется спроектировать изменения генплана, правил землепользования и застройки в отношении территории товарищества. Муниципалитетам надо будет оценить затраты на строительство дорог, соцобъектов, оказание медпомощи и другие. На территории должно находиться не менее 50 жилых домов с зарегистрированными гражданами. Одновременно это количество должно составлять минимум половину от общего количества домов.
«Поскольку вопрос важный, мы приняли законопроект в первом чтении, а ко второму решили собрать поправки и замечания. Активной обратной реакции от общественности не поступило. Документ рекомендован к принятию во втором и третьем чтениях», — уточнил URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко.
Депутат подчеркнул: принятие законопроекта не означает, что все СНТ станут жилыми кварталами. У садоводов будет право выбора — оставить СНТ место для отдыха и ведения подсобного хозяйства или получить новый статус. В заксобрании отметили, что похожие критерии установили власти 22 регионов страны.
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