Челябинским садам разрешат менять статус на жилые микрорайоны

19 сентября 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Статус садоводческих товариществ можно будет изменить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Садоводческие товарищества Челябинской области (СНТ) можно будет наделять статусом жилых микрорайонов. Как URA.RU сообщила пресс-служба заксобрания региона, законопроект депутаты рассмотрят на заседании 28 сентября. «Законопроект, устанавливающий требования к садовым товариществам, был подготовлен и внесен депутатами заксобрания совместно с органами исполнительной власти. Рассмотрение планируется в сентябре», — отметили в заксобрании. Чтобы изменить статус, садоводам придется выполнить ряд критериев. Сад должен иметь границы, определенные проектом межевания. Потребуется спроектировать изменения генплана, правил землепользования и застройки в отношении территории товарищества. Муниципалитетам надо будет оценить затраты на строительство дорог, соцобъектов, оказание медпомощи и другие. На территории должно находиться не менее 50 жилых домов с зарегистрированными гражданами. Одновременно это количество должно составлять минимум половину от общего количества домов. «Поскольку вопрос важный, мы приняли законопроект в первом чтении, а ко второму решили собрать поправки и замечания. Активной обратной реакции от общественности не поступило. Документ рекомендован к принятию во втором и третьем чтениях», — уточнил URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко. Депутат подчеркнул: принятие законопроекта не означает, что все СНТ станут жилыми кварталами. У садоводов будет право выбора — оставить СНТ место для отдыха и ведения подсобного хозяйства или получить новый статус. В заксобрании отметили, что похожие критерии установили власти 22 регионов страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Садоводческие товарищества Челябинской области (СНТ) можно будет наделять статусом жилых микрорайонов. Как URA.RU сообщила пресс-служба заксобрания региона, законопроект депутаты рассмотрят на заседании 28 сентября. «Законопроект, устанавливающий требования к садовым товариществам, был подготовлен и внесен депутатами заксобрания совместно с органами исполнительной власти. Рассмотрение планируется в сентябре», — отметили в заксобрании. Чтобы изменить статус, садоводам придется выполнить ряд критериев. Сад должен иметь границы, определенные проектом межевания. Потребуется спроектировать изменения генплана, правил землепользования и застройки в отношении территории товарищества. Муниципалитетам надо будет оценить затраты на строительство дорог, соцобъектов, оказание медпомощи и другие. На территории должно находиться не менее 50 жилых домов с зарегистрированными гражданами. Одновременно это количество должно составлять минимум половину от общего количества домов. «Поскольку вопрос важный, мы приняли законопроект в первом чтении, а ко второму решили собрать поправки и замечания. Активной обратной реакции от общественности не поступило. Документ рекомендован к принятию во втором и третьем чтениях», — уточнил URA.RU председатель комитета заксобрания по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Денисенко. Депутат подчеркнул: принятие законопроекта не означает, что все СНТ станут жилыми кварталами. У садоводов будет право выбора — оставить СНТ место для отдыха и ведения подсобного хозяйства или получить новый статус. В заксобрании отметили, что похожие критерии установили власти 22 регионов страны.