19 сентября 2023

Пермяк жестоко избил мать за отказ дать сигарету

© Служба новостей «URA.RU»
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Продление меры пресечения Елене Селищевой в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, правосудие, судья, суд
Пермяк попал в колонию за избиение матери Фото:

Житель Косинского округа Пермского края жестоко избил мать, которая отказалась дать ему сигарету. Об этом говорится в судебных материалах.

«Мужчина, находясь в сильной степени алкогольного опьянения, попросил у матери сигарету. Она ему отказала и посоветовала устроиться на работу. Подсудимый жестоко избил мать, бросил в нее кресло и угрожал убить», — указано в материалах, опубликованных на сайте Косинского районного суда.

По приговору суда агрессивный сын получил девять месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Вещественное доказательство — деревянное кресло, решено вернуть матери осужденного.

Ранее пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами.

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Житель Косинского округа Пермского края жестоко избил мать, которая отказалась дать ему сигарету. Об этом говорится в судебных материалах. «Мужчина, находясь в сильной степени алкогольного опьянения, попросил у матери сигарету. Она ему отказала и посоветовала устроиться на работу. Подсудимый жестоко избил мать, бросил в нее кресло и угрожал убить», — указано в материалах, опубликованных на сайте Косинского районного суда. По приговору суда агрессивный сын получил девять месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Вещественное доказательство — деревянное кресло, решено вернуть матери осужденного. Ранее пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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