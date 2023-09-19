Пермяк жестоко избил мать за отказ дать сигарету

Житель Косинского округа Пермского края жестоко избил мать, которая отказалась дать ему сигарету. Об этом говорится в судебных материалах.
«Мужчина, находясь в сильной степени алкогольного опьянения, попросил у матери сигарету. Она ему отказала и посоветовала устроиться на работу. Подсудимый жестоко избил мать, бросил в нее кресло и угрожал убить», — указано в материалах, опубликованных на сайте Косинского районного суда.
По приговору суда агрессивный сын получил девять месяцев лишения свободы. Срок он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Вещественное доказательство — деревянное кресло, решено вернуть матери осужденного.
Ранее пьяный житель Березников (Пермский край) избил 69-летнюю мать после отказа дать деньги на спиртное. Женщину обнаружили дома в крови и с тяжелыми травмами.
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