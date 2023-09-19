19 сентября 2023

Челябинцев хотят штрафовать за плавание на сапбордах без жилетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Заплыв на SUP-бордах артистов Камерного театра в честь закрытия театрального сезона. Челябинск, сапбород
Размер штрафа за отсутствие спасательного жилета может дойти до двух тысяч рублей Фото:

Челябинцев планируют начать штрафовать за плавание на сапбордах без спасательных жилетов. Подобную инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗСО области. Как отметили в пресс-службе заксобрания, окончательное решение будет принято на сессии 28 сентября.

«Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях. За нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников) предлагается установить штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.

Там отметили, что нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Они же будут оформлять протоколы о правонарушении.

«Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан. Тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — приводит слова председателя комитета по законодательству Анатолия Брагина пресс-служба ЗСО.

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Челябинцев планируют начать штрафовать за плавание на сапбордах без спасательных жилетов. Подобную инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗСО области. Как отметили в пресс-службе заксобрания, окончательное решение будет принято на сессии 28 сентября. «Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях. За нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников) предлагается установить штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. Там отметили, что нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Они же будут оформлять протоколы о правонарушении. «Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан. Тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — приводит слова председателя комитета по законодательству Анатолия Брагина пресс-служба ЗСО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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