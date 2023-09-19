Челябинцев хотят штрафовать за плавание на сапбордах без жилетов

20 сентября 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Размер штрафа за отсутствие спасательного жилета может дойти до двух тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцев планируют начать штрафовать за плавание на сапбордах без спасательных жилетов. Подобную инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗСО области. Как отметили в пресс-службе заксобрания, окончательное решение будет принято на сессии 28 сентября. «Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях. За нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников) предлагается установить штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. Там отметили, что нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Они же будут оформлять протоколы о правонарушении. «Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан. Тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — приводит слова председателя комитета по законодательству Анатолия Брагина пресс-служба ЗСО.

Челябинцев планируют начать штрафовать за плавание на сапбордах без спасательных жилетов. Подобную инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗСО области. Как отметили в пресс-службе заксобрания, окончательное решение будет принято на сессии 28 сентября. «Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях. За нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников) предлагается установить штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО. Там отметили, что нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Они же будут оформлять протоколы о правонарушении. «Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан. Тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — приводит слова председателя комитета по законодательству Анатолия Брагина пресс-служба ЗСО.