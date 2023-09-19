Челябинцев хотят штрафовать за плавание на сапбордах без жилетов

Челябинцев планируют начать штрафовать за плавание на сапбордах без спасательных жилетов. Подобную инициативу уже одобрил комитет по законодательству ЗСО области. Как отметили в пресс-службе заксобрания, окончательное решение будет принято на сессии 28 сентября.
«Предлагается внести поправки в областной закон об административных правонарушениях. За нахождение в воде на надувном матрасе, серфборде (сапборде), виндсерфе без надетых индивидуальных средств спасения (спасательных жилетов, кругов, нагрудников) предлагается установить штраф в размере от 500 рублей до двух тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО.
Там отметили, что нарушителей будут выявлять совместные патрули в составе должностных лиц органов местного самоуправления и сотрудников государственной инспекции по маломерным судам. Они же будут оформлять протоколы о правонарушении.
«Введение таких норм должно повысить уровень ответственности граждан. Тем более что речь идет о жизни и здоровье и взрослых, и детей», — приводит слова председателя комитета по законодательству Анатолия Брагина пресс-служба ЗСО.
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