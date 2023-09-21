В пермской деревне обнаружили окоп и гильзу времен Гражданской войны

22 сентября 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

Окоп и гильза были найдены во время прогулки по лесу Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пермском крае возле бывшей деревни Курилы сотрудники сельскохозяйственного предприятия «Тор-Агро» обнаружили старое земляное укрепление и гильзу от винтовки Мосина времен Гражданской войны. Об этом со ссылкой на агронома Никиту Наумова сообщает издание «Искра». «Судя по всему, это след Гражданской войны 105-летней давности. Наши поля расположены примерно в семи километрах от деревни Веслянка. Во время обхода я решил завернуть в лесок, поискать грибы, а наткнулся на старую траншею, явно выкопанную людьми. Возможно, местные жители давно о ней знают, но я приезжий, и меня это заинтересовало», — рассказал изданию агроном. Он добавил, что прогулялся по траншее с металлоискателем и нашел старую консервную банку и гильзу от пули к трехлинейной винтовке Мосина образца 1891 года. Такое оружие было широко распространено в регулярных частях русской армии в начале прошлого века. По данным издания, летом 1918 года в местности, где были сделаны находки, произошел массовый бунт против принудительной мобилизации в Красную армию. На его подавление были стянуты значительные силы. В результате территория на длительное время превратилась в зону локальных боев и расстрелов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на месте бывшего мясокомбината был обнаружен снаряд без взрывателя. А на территории Пермского театра кукол во время ремонтных работ была найдена мина времен Великой Отечественной войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае возле бывшей деревни Курилы сотрудники сельскохозяйственного предприятия «Тор-Агро» обнаружили старое земляное укрепление и гильзу от винтовки Мосина времен Гражданской войны. Об этом со ссылкой на агронома Никиту Наумова сообщает издание «Искра». «Судя по всему, это след Гражданской войны 105-летней давности. Наши поля расположены примерно в семи километрах от деревни Веслянка. Во время обхода я решил завернуть в лесок, поискать грибы, а наткнулся на старую траншею, явно выкопанную людьми. Возможно, местные жители давно о ней знают, но я приезжий, и меня это заинтересовало», — рассказал изданию агроном. Он добавил, что прогулялся по траншее с металлоискателем и нашел старую консервную банку и гильзу от пули к трехлинейной винтовке Мосина образца 1891 года. Такое оружие было широко распространено в регулярных частях русской армии в начале прошлого века. По данным издания, летом 1918 года в местности, где были сделаны находки, произошел массовый бунт против принудительной мобилизации в Красную армию. На его подавление были стянуты значительные силы. В результате территория на длительное время превратилась в зону локальных боев и расстрелов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на месте бывшего мясокомбината был обнаружен снаряд без взрывателя. А на территории Пермского театра кукол во время ремонтных работ была найдена мина времен Великой Отечественной войны.