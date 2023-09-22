Свердловские автомобилисты встали в пробку возле поселка Прохладный
Жители Свердловской области встали в пробку длинной в три километра возле поселка Прохладный из-за аварии. Об этом следует из данных на сервисе «Яндекс. Карты».
«На 27 километре автодороги Р-351 произошло ДТП. Движение в направлении Екатеринбурга осуществляется по одной полосе. Будьте внимательны и соблюдайте скоростной режим», — говорится в сообщении «Уралуправтодора», размещенного на сервисе. Пробка длиной в три километра появилась вечером 23 сентября.
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