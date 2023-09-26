Заехать в новое жилье вдова с сыном планируют через месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Общественники приобрели квартиру вдове убитого в Юрюзани (Челябинская область) бойца спецоперации Антона Чашкина Юлии. Как URA.RU рассказала Чашкина, в течение месяца она рассчитывает сделать ремонт и переехать.

«Только что купили квартиру на первом этаже нового девятиэтажного дома. Отремонтируем. Рассчитываю в течение месяца переехать», — сообщила URA.RU Чашкина.

Ремонт проведут также за счет благотворительных средств. О жилищных условиях вдовы позаботились активисты Наталья Кочеткова и Максим Дивнич. Они за три дня собрали деньги, нанятый риелтор уладил юридические формальности. Инициаторы помощи родом из Юрюзани, но живут в других городах: Наталья — в Казани, Дивнич — в Москве.

«Мы квартиру приобретали в первую очередь сыну погибшего ветерана Матвею (ему четыре года — прим. ред.). Хотим своим примером мотивировать общественность делать добрые дела», — сообщила URA.RU Кочеткова.

Собеседница URA.RU ждет от остальных, что они не останутся равнодушными к чужой беде. Кочеткова, имеющая опыт проведения благотворительных акций, уверена, что изменять общество можно, каждому начав с себя.

Антон Чашкин погиб в результате инцидента в кафе «Кайф» в Юрюзани в июле. Прибывшего на побывку бойца СВО ударил мигрант Кароматулло Ашурмахмад. Через 10 дней Антон скончался. Похоронили военнослужащего на Аллее Славы города. По факту убийства было возбуждено уголовное дело, но главный подозреваемый сбежал. Действия врачей также стали предметом разбирательства: после первого обращения медики отправили друзей с пострадавшим Чашкиным домой, отказавшись принимать бойца на лечение.

Средства на квартиру в доме активисты собрали за три дня Скрин: сервис «Яндекс.Карты»