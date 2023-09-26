Челябинец украл радиоактивные отходы с одного из предприятий

В Челябинской области местный житель украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с одного из предприятий. После он был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе ведомства, мужчину осудили на девять месяцев.
«Житель области осуществил тайное хищение, последующую транспортировку и хранение радиоактивных отходов в виде лома нержавеющей стали, принадлежащего одному из предприятий. Виновный приговорен к ограничению свободы на срок девять месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Там отметили, что сразу после изъятия украденного лома специалисты провели проверку. По ее результатам выявлено, что металлолом по фактическому уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами относился к радиоактивным отходам категории низкоактивные.
«За незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 220 УК РФ. А за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов — 247 УК РФ. Санкции статей предусматривают до семь и восемь лет лишения свободы соответственно», — напомнили в пресс-службе регионального УФСБ.
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