26 сентября 2023

Челябинец украл радиоактивные отходы с одного из предприятий

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур на предприятие "Далур". Курган, опасность, радиация
Сотрудники УФСБ по региону задержали жителя, который похитил с предприятия радиоактивную нержавейку Фото:

В Челябинской области местный житель украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с одного из предприятий. После он был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе ведомства, мужчину осудили на девять месяцев.

«Житель области осуществил тайное хищение, последующую транспортировку и хранение радиоактивных отходов в виде лома нержавеющей стали, принадлежащего одному из предприятий. Виновный приговорен к ограничению свободы на срок девять месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Там отметили, что сразу после изъятия украденного лома специалисты провели проверку. По ее результатам выявлено, что металлолом по фактическому уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами относился к радиоактивным отходам категории низкоактивные.

«За незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 220 УК РФ. А за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов — 247 УК РФ. Санкции статей предусматривают до семь и восемь лет лишения свободы соответственно», — напомнили в пресс-службе регионального УФСБ.

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В Челябинской области местный житель украл радиоактивные отходы в виде нержавеющей стали с одного из предприятий. После он был задержан сотрудниками УФСБ по региону. Как сообщили URA.RU 27 сентября в пресс-службе ведомства, мужчину осудили на девять месяцев. «Житель области осуществил тайное хищение, последующую транспортировку и хранение радиоактивных отходов в виде лома нержавеющей стали, принадлежащего одному из предприятий. Виновный приговорен к ограничению свободы на срок девять месяцев», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Там отметили, что сразу после изъятия украденного лома специалисты провели проверку. По ее результатам выявлено, что металлолом по фактическому уровню загрязнения альфа-излучающими радионуклидами относился к радиоактивным отходам категории низкоактивные. «За незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 220 УК РФ. А за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов — 247 УК РФ. Санкции статей предусматривают до семь и восемь лет лишения свободы соответственно», — напомнили в пресс-службе регионального УФСБ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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