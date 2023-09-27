Свердловскому автохаму Игорю Новоселову добавили срок

Автохулигана Игоря Новоселова, прославившегося хамским поведением на дороге и фразой «Ты кому сигналишь, дядя?», приговорили к двум годам и двум месяцам колонии за вождение в пьяном виде, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Ранее мужчина был приговорен к полутора годам за похищение человека.
«Березовский городской суд приговорил 31-летнего Игоря Новоселова к двум годам и двум месяцам колонии общего режима. Также ему нельзя водить машины два года и шесть месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу», — пишет telegram-канал «Прокуратура Свердловской области».
Инцидент с Новоселовым произошел в 2013 году. Сначала суд не стал лишать Новоселова свободы, потом заменил наказание на срок в колонии. Затем его отправили за решетку за избиение таксиста. В январе 2023-го Новоселов был объявлен в розыск по делу о похищении человека. В июне его задержали в поселке Шиловка, когда он покупал пиво. В августе его отправили в колонию.
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