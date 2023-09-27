27 сентября 2023

Пермский турагент предупредила о «подводных камнях» в бюджетных пятизвездочных отелях

Пермский турагент Кудрина: в дешевых «пятерках» скудная еда и старая мебель
© Служба новостей «URA.RU»
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На стоимость путевки влияют многие факторы от еды до персонала Фото:

В дешевых пятизвездочных отелях экономят на разнообразии питания и ремонте. О том, что может ожидать туристов в бюджетных гостиницах высшей категории, предупредила руководитель пермского туристического агентства «Улетай» Ирина Кудрина.

«Нередко мы сталкиваемся с вопросом от туристов: „Почему цены на отели 5* могут существенно отличаться и стоит ли выбирать самые бюджетные варианты?“ Вы должны знать, с чем можно столкнуться, забронировав отель по сравнительно низкой стоимости. Во-первых, будьте готовы к тому, что еда будет неразнообразной, а качество продуктов — минимальное. Во-вторых, в номере может быть устаревшая мебель и рваный текстиль, а на пляже грязные лежаки», — написала Кудрина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что в дешевых «пятерках» могут брать дополнительную плату за аренду полотенец и лежаков, а также за предоставление других товаров и услуг. Еще одна причина дешевой путевки — экономия на персонале. Для туриста это означает скудную анимационную программу или ее отсутствие. Также на стоимость влияет расположение отеля. Чем дальше он находится от пляжа и туристических достопримечательностей, тем ниже цена отдыха.

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В дешевых пятизвездочных отелях экономят на разнообразии питания и ремонте. О том, что может ожидать туристов в бюджетных гостиницах высшей категории, предупредила руководитель пермского туристического агентства «Улетай» Ирина Кудрина. «Нередко мы сталкиваемся с вопросом от туристов: „Почему цены на отели 5* могут существенно отличаться и стоит ли выбирать самые бюджетные варианты?“ Вы должны знать, с чем можно столкнуться, забронировав отель по сравнительно низкой стоимости. Во-первых, будьте готовы к тому, что еда будет неразнообразной, а качество продуктов — минимальное. Во-вторых, в номере может быть устаревшая мебель и рваный текстиль, а на пляже грязные лежаки», — написала Кудрина на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что в дешевых «пятерках» могут брать дополнительную плату за аренду полотенец и лежаков, а также за предоставление других товаров и услуг. Еще одна причина дешевой путевки — экономия на персонале. Для туриста это означает скудную анимационную программу или ее отсутствие. Также на стоимость влияет расположение отеля. Чем дальше он находится от пляжа и туристических достопримечательностей, тем ниже цена отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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