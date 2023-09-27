В ХМАО создадут новый медицинский онлайн-сервис

В ХМАО запустят цифровую биржу труда для медиков

Онлайн-сервис заработает до конца текущего года Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Югре создадут электронную биржу труда для работников здравоохранения. Онлайн-сервис откроют до конца этого года в рамках мероприятий по привлечению специалистов в сферу медицины. Об этом в своем telegram-канале заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

«Утвержден план мероприятий по привлечению специалистов в систему здравоохранения автономного округа на 2023—2026 годы. В числе мероприятий дорожной карты — создание онлайн-сервиса „Электронная биржа вакантных должностей медицинских, фармацевтических работников медицинских организаций“. Сервис будет открыт для использования до конца 2023 года. В 2024 году начнет работу централизованная рекрутинговая служба в сфере здравоохранения», — говорится в публикации.

Основная задача онлайн-системы — обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами в минимальные сроки. Кроме того, губернатор сообщила о планах по открытию в школах Нефтеюганска и Нягани дополнительных медицинских классов. В них учащиеся старших классов смогут пройти профессиональную ориентацию перед поступлением в медицинские ВУЗы и колледжи.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в ХМАО выросла нехватка специалистов в сфере медицины и спорта. По данным аналитиков, в январе этого года уровень конкуренции в сферах спорта, фитнеса, а также медицины и фармацевтики снизился до 0,7 и 0,5 пунктов, что говорит о сильном дефиците кадров.