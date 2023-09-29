В пермском городе пенсионер зарезал родственника во время пьянки

Мужчина нанес родственнику раны ножом во время ссоры
В городе Кудымкар (Пермский край) 63-летний житель во время застолья зарезал ножом родственника. Обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения.
«1 июля 2023 года в ночное время обвиняемый и его родственник совместно употребили спиртное. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой обвиняемый нанес родственнику множественные удары ножом по телу», — сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.
От полученных травм потерпевший скончался. Дело для рассмотрения направлено в суд.
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