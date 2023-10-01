В Челябинске продали с торгов 44 недостроя

«Замороженные» объекты продают на торгах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из 56 недостроев с торгов продали 44. Об этом 2 октября на аппаратном совещании в администрации города заявила вице-мэр Надежда Рыльская.

«Из 56 городских недостроев по 44 вопросы решили: либо продали с молотка, либо суд не разрешил муниципалитету ими распоряжаться. Еще шесть объектов повторно выставят на торги», — сообщила Рыльская мэру Наталье Котовой.

26 сентября мэрия продала с торгов недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который ранее принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Бывшее здание компании «Геострой», изъятое по суду, удалось реализовать почти за 2,5 млн рублей.