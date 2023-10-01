01 октября 2023
30 сентября 2023

В Челябинске продали с торгов 44 недостроя

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«Замороженные» объекты продают на торгах Фото:

В Челябинске из 56 недостроев с торгов продали 44. Об этом 2 октября на аппаратном совещании в администрации города заявила вице-мэр Надежда Рыльская.

«Из 56 городских недостроев по 44 вопросы решили: либо продали с молотка, либо суд не разрешил муниципалитету ими распоряжаться. Еще шесть объектов повторно выставят на торги», — сообщила Рыльская мэру Наталье Котовой.

26 сентября мэрия продала с торгов недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который ранее принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Бывшее здание компании «Геострой», изъятое по суду, удалось реализовать почти за 2,5 млн рублей.

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В Челябинске из 56 недостроев с торгов продали 44. Об этом 2 октября на аппаратном совещании в администрации города заявила вице-мэр Надежда Рыльская. «Из 56 городских недостроев по 44 вопросы решили: либо продали с молотка, либо суд не разрешил муниципалитету ими распоряжаться. Еще шесть объектов повторно выставят на торги», — сообщила Рыльская мэру Наталье Котовой. 26 сентября мэрия продала с торгов недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который ранее принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Бывшее здание компании «Геострой», изъятое по суду, удалось реализовать почти за 2,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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