Как в Свердловской области нашли женщину, которая 15 лет назад до смерти заморозила сына

Убившую сына в Красноярском крае женщину нашел участковый из Первоуральска

Женщина заморозила сына в Боготоле Красноярского края в 2008 году (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать, которая 15 лет назад до смерти заморозила сына в Боготоле Красноярского края, в Первоуральске по ориентировке распознал участковый. Он заметил ее в магазине, в котором она работала, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Следователи рассылали ориентировки. В один день участковый в магазине заподозрил похожую женщину. Позднее она созналась», — пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2008 году женщина оставила восьмимесячного сына на улице. Позднее она увезла его тело на пустырь в Боготоле, а сама уехала в Первоуральск. Все это время она работала продавцом в обычном магазине и скрывалась от родных. В сентябре 2023-го ее задержали в Первоуральске. Ее доставили в Красноярск и заключили под стражу. Силовики выясняют, причастна ли она к другим преступлениям.