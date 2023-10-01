01 октября 2023

Как в Свердловской области нашли женщину, которая 15 лет назад до смерти заморозила сына

Убившую сына в Красноярском крае женщину нашел участковый из Первоуральска
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, снег, зима, женщина, гор сад, пенсинерка
Женщина заморозила сына в Боготоле Красноярского края в 2008 году (архивное фото) Фото:

Мать, которая 15 лет назад до смерти заморозила сына в Боготоле Красноярского края, в Первоуральске по ориентировке распознал участковый. Он заметил ее в магазине, в котором она работала, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Следователи рассылали ориентировки. В один день участковый в магазине заподозрил похожую женщину. Позднее она созналась», — пояснил собеседник агентства.

По версии следствия, в 2008 году женщина оставила восьмимесячного сына на улице. Позднее она увезла его тело на пустырь в Боготоле, а сама уехала в Первоуральск. Все это время она работала продавцом в обычном магазине и скрывалась от родных. В сентябре 2023-го ее задержали в Первоуральске. Ее доставили в Красноярск и заключили под стражу. Силовики выясняют, причастна ли она к другим преступлениям.

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Мать, которая 15 лет назад до смерти заморозила сына в Боготоле Красноярского края, в Первоуральске по ориентировке распознал участковый. Он заметил ее в магазине, в котором она работала, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. «Следователи рассылали ориентировки. В один день участковый в магазине заподозрил похожую женщину. Позднее она созналась», — пояснил собеседник агентства. По версии следствия, в 2008 году женщина оставила восьмимесячного сына на улице. Позднее она увезла его тело на пустырь в Боготоле, а сама уехала в Первоуральск. Все это время она работала продавцом в обычном магазине и скрывалась от родных. В сентябре 2023-го ее задержали в Первоуральске. Ее доставили в Красноярск и заключили под стражу. Силовики выясняют, причастна ли она к другим преступлениям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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