02 октября 2023

В Екатеринбурге опровергли запрет на общение педагогов с родителями в WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Родители и учителя могут общаться в любых мессенджерах, заявил Константин Шевченко Фото:

В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о запрете общения учителей и родителей в WhatsApp. По словам начальника департамента образования Константина Шевченко, рекомендации об отказе от использования иностранных мессенджеров даны лишь в части организации образовательного процесса.

«Коммуникация родителей и педагогов может быть выстроена в любых чатах, поскольку не относится к организации образовательного процесса. Рекомендации Минпросвещения РФ об уходе от иностранных мессенджеров даны лишь в части организации учебного процесса», — пояснил Шевченко. Его слова приводит пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. Шевченко отметил, что педагоги и родители могут общаться в любых удобных мессенджерах.

Также, по словам Шевченко, другие процессы перенесены на платформы «Сферум» и мессенджер «ВКонтакте». Кроме того педагоги переходят на платформу «Моя школа».

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о запрете общения учителей и родителей в WhatsApp. По словам начальника департамента образования Константина Шевченко, рекомендации об отказе от использования иностранных мессенджеров даны лишь в части организации образовательного процесса. «Коммуникация родителей и педагогов может быть выстроена в любых чатах, поскольку не относится к организации образовательного процесса. Рекомендации Минпросвещения РФ об уходе от иностранных мессенджеров даны лишь в части организации учебного процесса», — пояснил Шевченко. Его слова приводит пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. Шевченко отметил, что педагоги и родители могут общаться в любых удобных мессенджерах. Также, по словам Шевченко, другие процессы перенесены на платформы «Сферум» и мессенджер «ВКонтакте». Кроме того педагоги переходят на платформу «Моя школа».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...