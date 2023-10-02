В Екатеринбурге опровергли запрет на общение педагогов с родителями в WhatsApp

В мэрии Екатеринбурга опровергли информацию о запрете общения учителей и родителей в WhatsApp. По словам начальника департамента образования Константина Шевченко, рекомендации об отказе от использования иностранных мессенджеров даны лишь в части организации образовательного процесса.
«Коммуникация родителей и педагогов может быть выстроена в любых чатах, поскольку не относится к организации образовательного процесса. Рекомендации Минпросвещения РФ об уходе от иностранных мессенджеров даны лишь в части организации учебного процесса», — пояснил Шевченко. Его слова приводит пресс-служба мэрии Екатеринбурга на официальном сайте. Шевченко отметил, что педагоги и родители могут общаться в любых удобных мессенджерах.
Также, по словам Шевченко, другие процессы перенесены на платформы «Сферум» и мессенджер «ВКонтакте». Кроме того педагоги переходят на платформу «Моя школа».
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