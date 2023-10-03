Новый глава Перми оставил в своей команде соратника экс-мэра

Мэр Перми Соснин продлил контракт с главой Дзержинского района Стяжкиным

04 октября 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

Эдуард Соснин похвалил Александра Стяжкина за благоустройство Дзержинского района Фото: Сергей Русанов © URA.RU Мэр Перми Эдуард Соснин оставил на посту главу Дзержинского района города Александра Стяжкина. Ранее чиновнику прочили уход вслед за бывшим мэром Алексеем Демкиным, но он удержался в кресле. «Продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину. За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства», — написал Соснин в Telegram. После ухода с поста мэра Алексея Демкина в политтусовке ходили слухи, что покинет место работы и Стяжкин. Дзержинский район считается подконтрольным Демкину — на его территории работает крупный завод, принадлежащий его семье.

Мэр Перми Эдуард Соснин оставил на посту главу Дзержинского района города Александра Стяжкина. Ранее чиновнику прочили уход вслед за бывшим мэром Алексеем Демкиным, но он удержался в кресле. «Продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину. За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства», — написал Соснин в Telegram. После ухода с поста мэра Алексея Демкина в политтусовке ходили слухи, что покинет место работы и Стяжкин. Дзержинский район считается подконтрольным Демкину — на его территории работает крупный завод, принадлежащий его семье.