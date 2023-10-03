03 октября 2023

Новый глава Перми оставил в своей команде соратника экс-мэра

Мэр Перми Соснин продлил контракт с главой Дзержинского района Стяжкиным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Финальный этап смотра конкурса МЧС России на звания "Лучший начальник караула" и "Лучший пожарный". Пермь, соснин эдуард
Эдуард Соснин похвалил Александра Стяжкина за благоустройство Дзержинского района Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин оставил на посту главу Дзержинского района города Александра Стяжкина. Ранее чиновнику прочили уход вслед за бывшим мэром Алексеем Демкиным, но он удержался в кресле.

«Продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину. За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства», — написал Соснин в Telegram.

После ухода с поста мэра Алексея Демкина в политтусовке ходили слухи, что покинет место работы и Стяжкин. Дзержинский район считается подконтрольным Демкину — на его территории работает крупный завод, принадлежащий его семье.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Перми Эдуард Соснин оставил на посту главу Дзержинского района города Александра Стяжкина. Ранее чиновнику прочили уход вслед за бывшим мэром Алексеем Демкиным, но он удержался в кресле. «Продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину. За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства», — написал Соснин в Telegram. После ухода с поста мэра Алексея Демкина в политтусовке ходили слухи, что покинет место работы и Стяжкин. Дзержинский район считается подконтрольным Демкину — на его территории работает крупный завод, принадлежащий его семье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...