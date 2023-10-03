Новый глава Перми оставил в своей команде соратника экс-мэра

Эдуард Соснин похвалил Александра Стяжкина за благоустройство Дзержинского района
Мэр Перми Эдуард Соснин оставил на посту главу Дзержинского района города Александра Стяжкина. Ранее чиновнику прочили уход вслед за бывшим мэром Алексеем Демкиным, но он удержался в кресле.
«Продлил контракт главе Дзержинского района Александру Стяжкину. За последнее время в районе много сделано в плане благоустройства», — написал Соснин в Telegram.
После ухода с поста мэра Алексея Демкина в политтусовке ходили слухи, что покинет место работы и Стяжкин. Дзержинский район считается подконтрольным Демкину — на его территории работает крупный завод, принадлежащий его семье.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!